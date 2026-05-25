Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα της Δευτέρας 25/5(τοπική ώρα), στη βόρεια Χιλή, κοντά στα σύνορα με Αργεντινή και Βολιβία, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικής Επισκόπησης (USGS).

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 119,7 χιλιόμετρα.

Αντίστοιχα, το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) καταγράφει επίσης τον σεισμό στα 6,7 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος περίπου 120 χιλιομέτρων και επίκεντρο 16 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για σοβαρές ζημιές από τη σεισμική δραστηριότητα.