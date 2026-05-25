Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα της Δευτέρας 25/5(τοπική ώρα), στη βόρεια Χιλή, κοντά στα σύνορα με Αργεντινή και Βολιβία, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικής Επισκόπησης (USGS).
Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 119,7 χιλιόμετρα.
Notable quake, preliminary info: M 6.7 – 16 km ESE of Calama, Chile https://t.co/mOfcP8HsyF— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) May 25, 2026
Αντίστοιχα, το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) καταγράφει επίσης τον σεισμό στα 6,7 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος περίπου 120 χιλιομέτρων και επίκεντρο 16 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα.
#Earthquake (#sismo) possibly felt 39 sec ago in #Chile. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) May 25, 2026
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για σοβαρές ζημιές από τη σεισμική δραστηριότητα.