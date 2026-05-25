Η Πάντερμπορν νίκησε με 2-1 την Βόλφσμπουργκ στην παράταση και ανέβηκε στην Bundesliga, ρίχνοντας κατηγορία τους «λύκους» για πρώτη φορά μετά από το 1997.

Η Βόλφσμπουργκ ήταν αυτή που ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, καθώς μόλις στο 3ο λεπτό ο Κουλιεράκης έβγαλε κάθετη μπαλιά στον Ντάγκιμ εκείνος έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Πεϊτσίνοβιτς πλάσαρε από το σημείο του πέναλτι για το 0-1.

Ωστόστο στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης μετά από εκτέλεση πλαγίου, ο Μπράκελμαν πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Μπιλμπίγια, με νέα κεφαλιά έκανε το 1-1.

Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση και εκεί στο 100ο λεπτό μετά από γέμισμα του Μίχελ από αριστερά, ο Κούρτνα διαμόρφωσε το τελικό 2-1 με σουτ από κοντά, δίνοντας τη νίκη στην Πάντερμπορν και την άνοδο στην Bundesliga.