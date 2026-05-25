Συναγερμός σήμανε στις ισπανικές υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό δεύτερου θετικού κρούσματος χανταϊού μεταξύ των Ισπανών που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και βρίσκονται σε καραντίνα στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, ο πολίτης νοσηλευόταν ήδη υπό υγειονομική παρακολούθηση στο στρατιωτικό νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια, όταν οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι είναι θετικός στον χανταϊό. Μετά το αποτέλεσμα, μεταφέρθηκε σε ειδική μονάδα απομόνωσης, όπως προβλέπουν τα πρωτόκολλα για τέτοιου είδους περιστατικά.

Το νέο κρούσμα είναι το δεύτερο μεταξύ των 14 Ισπανών που είχαν αποβιβαστεί από το MV Hondius στην Τενερίφη και μεταφέρθηκαν στη Μαδρίτη για καραντίνα και στενή ιατρική παρακολούθηση. Το κρουαζιερόπλοιο μετέφερε περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 χώρες, όταν δηλώθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εστία σοβαρής πνευμονικής νόσου στις 2 Μαΐου.

Παρά την ανησυχία που προκαλεί η λέξη «χανταϊός», οι ισπανικές αρχές τονίζουν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό δεν θεωρείται αυξημένος. Ο λόγος είναι ότι το περιστατικό εντοπίστηκε σε άτομο που βρισκόταν ήδη σε καραντίνα, άρα δεν υπήρξε ανεξέλεγκτη έκθεση στην κοινότητα.

Το MV Hondius είχε βρεθεί στο επίκεντρο διεθνούς υγειονομικής κινητοποίησης, καθώς οι επιβάτες και το πλήρωμα προέρχονταν από πολλές χώρες. Η διαχείριση της αποβίβασης και της παρακολούθησης όσων είχαν εκτεθεί έγινε σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις αρμόδιες αρχές των κρατών που εμπλέκονται.

Οι Ισπανοί που απομακρύνθηκαν από το πλοίο παραμένουν υπό παρακολούθηση, ενώ οι υγειονομικές υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους με βάση τα πρωτόκολλα επιτήρησης. Στόχος είναι να εντοπιστεί εγκαίρως οποιοδήποτε νέο πιθανό περιστατικό και να περιοριστεί κάθε ενδεχόμενο μετάδοσης.

Η υπόθεση του MV Hondius υπενθυμίζει πόσο σύνθετη μπορεί να γίνει η διαχείριση ενός υγειονομικού συμβάντος σε διεθνές περιβάλλον, ειδικά όταν εμπλέκονται ταξιδιώτες από διαφορετικές χώρες. Προς το παρόν, πάντως, το μήνυμα των ισπανικών αρχών είναι σαφές: το νέο κρούσμα δεν αλλάζει την εκτίμηση κινδύνου για τον ευρύτερο πληθυσμό.