Οι αρχές της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι ένας Καναδός διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό, μετά την αποβίβασή του από πολυτελές κρουαζιερόπλοιο όπου είχε εντοπιστεί εστία του στελέχους των Άνδεων του ιού.

Ο ασθενής εξετάστηκε σε νοσοκομείο της Βικτώρια, στο νησί Βανκούβερ, αφού παρουσίασε ήπια συμπτώματα. Πρόκειται για έναν από τους τέσσερις Καναδούς που τέθηκαν σε απομόνωση μετά την αναχώρησή τους από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, η ομάδα αποτελείται από δύο ζευγάρια — ένα από το Γιούκον και ένα από τη Βρετανική Κολομβία. Το θετικό κρούσμα αφορά άτομο από το Γιούκον, ενώ το συγκεκριμένο ζευγάρι υποβάλλεται σε εξετάσεις στη Βρετανική Κολομβία, καθώς στην επαρχία τους δεν υπάρχουν οι απαραίτητες διαγνωστικές υποδομές.

Οι τέσσερις επιβάτες μεταφέρθηκαν με ειδικές διαδικασίες ώστε να αποφευχθεί η επαφή τους με άλλους ανθρώπους κατά τη μετακίνησή τους από την πτήση προς τη Βικτώρια. Ο ασθενής παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονική νόσο με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μπορεί να φτάσει έως και το 50%.

Οι χανταϊοί μεταδίδονται κυρίως μέσω τρωκτικών, ωστόσο σε σπάνιες περιπτώσεις είναι δυνατή και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Παρά το περιστατικό, οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι ο κίνδυνος ευρύτερης διασποράς παραμένει χαμηλός.