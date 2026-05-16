Όπως αναφέρει ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο των εργασιών του Europe Gulf Forum στο Costa Navarino συναντήθηκε το Σάββατο (16/05) με τον πρωθυπουργό του Κουβέιτ σεΐχη Αχμάντ Αμπντουλάχ Αλ-Αχμάντ Αλ-Σαμπάχ.

«Η συνάντηση επέτρεψε στην Ιταλίδα πρωθυπουργό να εκφράσει και πάλι την αλληλεγγύη και την στήριξη της Ρώμης στην Πόλη του Κουβέιτ για τις αδικαιολόγητες επιθέσεις του Ιράν», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Όπως έγινε γνωστό, παράλληλα, αντικείμενο συζήτησης των δυο ηγετών ήταν η περιφερειακή πραγματικότητα και το πώς μπορεί να ενισχυθεί η ήδη σημαντική διμερής συνεργασία, αρχίζοντας από τους στρατηγικούς τομείς της άμυνας και των επενδύσεων.

«Η Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι προτίθεται να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Κουβέιτ, αποδεχόμενη την πρόσκληση του Εμίρη του Κουβέιτ σεΐχη Μισάλ αλ-Αχμάντ αλ-Τζαμπέρ αλ-Σαμπάχ», αναφέρεται τέλος, στην ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.