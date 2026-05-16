Την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Ειδικότερα, ο υπουργός Υγείας αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ότι ο Παύλος Πολάκης έχει δίκιο στην κριτική που άσκησε στον Σωκράτη Φάμελλο.
Μάλιστα, εκτίμησε ότι ο Παύλος Πολάκης θα κάνει δικό του κόμμα, σημειώνοντας ότι θεωρεί ότι δεν θα τα πάει άσχημα.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
Και όμως επί της ουσίας ο @pavpol2222 είχε δίκιο στην κριτική του για να είμαστε και δίκαιοι. Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μήν πηγαίνει και τόσο άσχημα https://t.co/nbnsnciMkM— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 16, 2026