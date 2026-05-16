Άμεση ήταν η αντίδραση του Παύλου Πολάκη στην διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου.

Ο βουλευτής Χανίων αναφέρει σε ανάρτησή του ότι «έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ», καθώς τον έχουν διαγράψει από την ΚΟ τρεις πρόεδροι του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι ο τελευταίος δεν είχε κάποια δικαιολογία.

«Δυστυχώς τόσος είναι, παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει» συνεχίζει την κριτική του στον Σωκράτη Φάμελλο, προαναγγέλλοντας ότι «θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία», ενώ συμπληρώνει ότι ο ίδιος ήταν και θα είναι ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του