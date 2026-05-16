Ο Λούκα Γιόβιτς είναι ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ΑΕΚ στη φετινή κατάκτηση του πρωταθλήματος και τα ΜΜΕ σε Ολλανδία και Σερβία υποστηρίζουν πως είναι μεταγραφικός στόχος της Αϊντχόφεν.

Ο Σέρβος φορ υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι στην Ένωση και έπειτα από ένα όχι και τόσο καλό ξεκίνημα, καθώς η μπάλα δεν πήγαινε με τίποτα μέσα, άρχισε να παίρνει τα πάνω του. Και τελικά… πήρε παραμάζωμα και τις αντίπαλες άμυνες.

Με 21 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ο Γιόβιτς ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των «κιτρινόμαυρων» στην πορεία τους προς την κατάκτηση του τίτλου και τώρα υπάρχουν δημοσιεύματα για ενδιαφέρον της Αϊντχόφεν.

Συγκεκριμένα, στην Ολλανδία έγραψαν πως ο Γιόβιτς θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο της PSV και η συνέχεια δίνεται από τους Σέρβους, οι οποίοι τονίζουν πως η χρηματιστηριακή αξία του 28χρονου φορ φτάνει στα 7 εκατ. ευρώ.

Αυτό το ποσό, γράφουν οι Σέρβοι, δεν είναι πρόβλημα για την Αϊντχόφεν, στην ΑΕΚ όμως δεν σκέφτονται το ενδεχόμενο πώλησης του Γιόβιτς, εκτός κι αν το ζητήσει ο ίδιος. Η Ένωση, μάλιστα, έχει ήδη προτείνει στον Σέρβο φορ να ανανεώσει το συμβόλαιό του με αυξημένες απολαβές, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς επιθυμεί διακαώς την παραμονή του.