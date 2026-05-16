Ο Έντιν Τζέκο μίλησε στη Gazzetta dello Sport για την πρόκριση της Βοσνίας στο Μουντιάλ 2026 εις βάρος της Ιταλίας και κάποια στιγμή αναφέρθηκε και στην ένταση που υπήρχε με τους οπαδούς του Ολυμπιακού, όταν ο ίδιος αγωνιζόταν στη Φενέρμπαχτσε.

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στους προημιτελικούς του Europa Conference League τη σεζόν 2023-24 και στον αγώνα που είχε γίνει στο Καραϊσκάκη είχε υπάρξει ένταση με τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων».

Ο Τζέκο είχε δείξει, τότε, τη σημαία της Τουρκίας που υπήρχε στη φανέλα της Φενέρμπαχτσε και στη συνέντευξή του στη Gazzetta dello Sport ρωτήθηκε για αυτό το σκηνικό.

«Γιατί έδειξες την τουρκική σημαία στους Έλληνες οπαδούς;», ήταν η ερώτηση, με τον Τζέκο να απαντάει: «Μας προκάλεσαν και εγώ τούς έδειξα τον μεγαλύτερό τους φόβο. Κανείς δεν μου είπε να το κάνω. Ξέρω καλά την τουρκική ιστορία».