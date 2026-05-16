Χωρίς τον Χάρι Μαγκουάιρ θα παραταχθεί η Εθνική ομάδα της Αγγλίας στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Κανάδα.

Ο Τόμας Τούχελ ανακοίνωσε την αποστολή των «λιονταριών» για τα ματς του όγδοου ομίλου του Μουντιάλ κόντρα σε Κροατία, Γκάνα και Παναμά, αφήνοντας εκτός τον κεντρικό αμυντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αντίθετα στην αποστολή βρίσκονται οι Χάρι Κέιν, Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ, Ντέκλαν Ράις, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Φιλ Φόντεν, Κόουλ Πάλμερ, Μπουκαγιό Σάκα και Ολι Ουότκινς.