«Η Νέα Δημοκρατία είναι το ισχυρότερο κόμμα στην Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το ισχυρότερο κόμμα στην Ευρώπη» είπε στην έναρξη της ομιλίας του στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ.

Στην συνέχεια αναφερόμενος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είπε: «Αγαπητέ Κυριάκο, στα χρόνια της διακυβέρνησής σου, ενσάρκωσες το DNA και τις αξίες μας. Οδήγησες την Ελλάδα, τη γενέτειρα του Σωκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και της δημοκρατίας, ξανά στην καρδιά της Ευρώπης, εκεί όπου ανήκει. Μετά τα σκοτεινά χρόνια της οικονομικής κρίσης και της επικίνδυνης διακυβέρνησης Τσίπρα, πήρες μια στάσιμη χώρα και την μετέτρεψες σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης».

«Οι πολιτικές σου αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη: Διασφάλισες δημοσιονομική σταθερότητα. Δημιούργησες ξανά θέσεις εργασίας, ευημερία και αύξηση μισθών. Σήμερα η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία μπορούν να μάθουν από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο για το πώς επιστρέφει μια οικονομία στην ανάπτυξη!

Μετέτρεψες την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σήμερα, πάνω από το μισό της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές: ένα πρότυπο σύγχρονης τεχνολογίας.

Τοποθέτησες την Ελλάδα ως πυλώνα της ευρωπαϊκής μας ασφάλειας. Έδειξες όραμα: με την πρόταση για την ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ασπίδα. Έδειξες δράση: η Ελλάδα προστάτευσε την ασφάλεια της Κύπρου με δύο φρεγάτες απέναντι στο Ιράν. Ξέρεις ότι μόνο μια σταθερή Ευρώπη θα είναι μια ασφαλής Ευρώπη.

Έδειξες ότι η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει την παράνομη μετανάστευση. Χάρη στην «σκληρή αλλά ανθρώπινη» μεταναστευτική πολιτική σου, οι παράνομες αφίξεις στην Ελλάδα μειώθηκαν δραματικά από το 2019. Η Ελλάδα φυλάσσει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ: ένα εγχειρίδιο που πρέπει να ακολουθηθεί σε όλη την Ευρώπη» συμπλήρωσε.

«Σαφής ένδειξη της εμπιστοσύνης»

«Αγαπητέ Κυριάκο, είσαι νέος σε ηλικία, αλλά είσαι ένας από τους ισχυρότερους και μακροβιότερους ηγέτες του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΛΚ.

«Η πιο πρόσφατη απόδειξη της ελληνικής επιτυχίας: η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup αποτελεί σαφή ένδειξη της εμπιστοσύνης που έχεις αποκαταστήσει τόσο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη όσο και – κυρίως – στους Έλληνες πολίτες! Αυτή είναι η ηγεσία του ΕΛΚ στα καλύτερά της» τόνισε.

Στην συνέχεια αναφερόμενος στο ΕΛΚ σημείωσε ότι η οικονομία, η άμυνα και η μετανάστευση είναι προτεραιότητες του ΕΛΚ, «η Αριστερά κάνει κηρύγματα· η άκρα δεξιά σπέρνει φόβο· το ΕΛΚ λύνει προβλήματα» είπε.

«Υποστηρίζουμε την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα: χάρη στο ΕΛΚ, η ΕΕ προωθεί την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, την απλούστευση της νομοθεσίας, νέες εμπορικές συμφωνίες και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Η Ευρώπη δεν είναι τόπος απαγορεύσεων ούτε μαγαζί για περισσότερη γραφειοκρατία. Μόνο μια λιγότερο γραφειοκρατική Ευρώπη θα είναι μια επιτυχημένη Ευρώπη. Μόνο μια Ευρώπη που πιστεύει στην επιχειρηματικότητα είναι μια επιτυχημένη Ευρώπη. Μόνο μια Ευρώπη που πιστεύει στο εμπόριο με κανόνες είναι έτοιμη για το μέλλον.

Υποστηρίζουμε μια Ευρώπη που μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της: χάρη στο ΕΛΚ, η Ευρώπη εργάζεται για μια πραγματική Αμυντική Ένωση. Πιστεύουμε στο ΝΑΤΟ, πιστεύουμε στη διατλαντική φιλία. Αλλά η συζήτηση για τη Γροιλανδία, όπου αμφισβητήθηκε ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ, μας δείχνει: πρέπει να ενεργοποιήσουμε το ‘Αρθρο 42.7 για την αμοιβαία αμυντική ρήτρα της ΕΕ. Όταν η Κύπρος δέχεται επίθεση, η Ευρώπη δέχεται επίθεση. Και η αντίδραση δεν μπορεί να είναι αυθόρμητη, πρέπει να είναι δομημένη, σαφής και αποφασιστική. Αγαπητέ Κυριάκο, ηγείσαι αυτού του έργου. Ξέρεις: οι Πούτιν αυτού του κόσμου καταλαβαίνουν μόνο μία γλώσσα: την ιΒέμπερ για Μητσοτάκη: «Μετέτρεψες την Ελλάδα σε πρότυπο για όλη την Ευρώπη»

σχύ. Μόνο μια ισχυρή Ευρώπη θα είναι μια ασφαλής Ευρώπη.

Υποστηρίζουμε μια Ευρώπη που προστατεύει τα σύνορά της και τερματίζει την παράνομη μετανάστευση: χάρη σε εσένα και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΕΛΚ, υπάρχει πλέον νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου και οι παράνομες διελεύσεις συνόρων στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 35% από το 2024 στο 2025. Η ισχυρή θέση του ΕΛΚ για τον κανονισμό επιστροφών υιοθετήθηκε πρόσφατα: οι κρατικές αρχές αποφασίζουν ποιος εισέρχεται στην Ευρώπη, όχι οι διακινητές» ανέφερε.

Τέλος, μιλώντας για την επικρατούσα κατάσταση στην Ευρώπη ο κ. Βέμπερ είπε: «Η Ευρώπη μας απειλείται από λαϊκιστές και εξτρεμιστές. Δείτε τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις στη Γερμανία, στη Γαλλία – όπου δεξιά λαϊκιστικά κόμματα ή ακόμη και ακροδεξιά νεοναζιστικά κόμματα ενισχύονται. Τα κεντροαριστερά κόμματα χάνουν παντού. Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2029, το ευρωπαϊκό μας μέλλον βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Πρέπει να συνεχίσουμε να ακούμε, να αποφασίζουμε και να παραδίδουμε αποτελέσματα – η συνταγή επιτυχίας του ΕΛΚ. Το κάναμε στην Ελλάδα με τον Κυριάκο και αλλάξατε την Ελλάδα σε αυτά τα 7 χρόνια! Το κάναμε στην Πολωνία με τον Ντόναλντ Τουσκ! Και θυμάμαι πριν από δύο χρόνια, επισκέφθηκα τη Βουδαπέστη, έπεισα τον Πέτερ Μάγκιαρ να ενταχθεί στο ΕΛΚ. Δούλεψε σκληρά και τον στηρίξαμε. Και το κόμμα Tisza στην Ουγγαρία κέρδισε απέναντι στον Βίκτορ Όρμπαν. Ήταν μια μεγάλη νίκη για το ΕΛΚ. Σήμερα έχουμε 12 πρωθυπουργούς, καγκελάριους ή προέδρους· οι Σοσιαλιστές μόνο τρεις και οι Φιλελεύθεροι επίσης τρεις. Με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχουμε την πρόεδρο της επιτροπής και με τη Ρομπέρτα Μετσόλα την πρόεδρο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Το ΕΛΚ ηγείται, το ΕΛΚ είναι η Ευρώπη».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Βέμπερ απευθυνόμενος στους σύνεδρους ανέφερε: «έχετε την εμπιστοσύνη του λαού. Είστε το πραγματικά φιλοευρωπαϊκό κόμμα της Ελλάδας. Το κόμμα της ασφάλειας, της οικονομικής ανάπτυξης και της σταθερότητας. Μια ισχυρή Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Ελλάδα. Και η Νέα Δημοκρατία είναι ο ελληνικός πυλώνας του ισχυρότερου κόμματος της Ευρώπης».

«Αγαπητέ Κυριάκο, σε ευχαριστούμε για την εξαιρετική ηγεσία σου για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Έκανες την Ελλάδα μια ισχυρή φωνή στο ευρωπαϊκό τραπέζι. Αγαπητοί φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, ας μην είμαστε διστακτικοί, ας μιλήσουμε με αισιοδοξία: είμαστε η κινητήρια δύναμη της Ευρώπης, είμαστε το αληθινό Λαϊκό Κόμμα της Ευρώπης. Με εμάς, η Ελλάδα επέστρεψε και μαζί στην Ευρώπη θα έχουμε ένα καλό μέλλον» πρόσθεσε.