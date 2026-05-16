Η Ταϊβάν είναι ευγνώμων για τη μακρά υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Στενό της Ταϊβάν, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ηγέτη της νήσου Λάι Τσινγκ-τε.

«Οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ δεν αποτελούν μόνο μέρος της αμερικανικής δέσμευσης ασφαλείας στην Ταϊβάν, όπως αναφέρεται ρητά στον Νόμο περί Σχέσεων με την Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος Κάρεν Κούο.