Μέσα στα γαλήνια νερά της Μεγάλης Πρέσπας, βρίσκεται ένας τόπος που μοιάζει να έχει σταματήσει ο χρόνος. Ο λόγος για τους Ψαράδες, τον μοναδικό ελληνικό οικισμό στις όχθες της λίμνης που είναι και απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.

Οι Ψαράδες βρίσκονται στη νότια όχθη της λίμνης περίπου 59 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Φλώρινας και αποτελούν την τελευταία στάση που πραγματοποιεί κανείς όταν επισκεφθεί τις Πρέσπες. Ανακηρυγμένο ως παραδοσιακός οικισμός, το χωριό βρίσκεται υπό καθεστώς σχετικής προστασίας ως προς την αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία, ενώ διαθέτει πέτρινα και πλινθόκτιστα σπίτια, χαρακτηριστικά δείγματα της αρχιτεκτονικής της Μακεδονίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ναός της Παναγίας που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα.

Από τις στιγμές που σίγουρα αποτελούν εμπειρία ζωής για τους επισκέπτες των Ψαράδων είναι η βαρκάδα στα νερά της Μεγάλης Πρέσπας. Μια σπάνια εμπειρία, η περιήγηση στα υδάτινα σύνορα των τριών κρατών -Ελλάδα, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία- σίγουρα γοητεύει, ενώ κατά τη διάρκειά της απολαμβάνει κανείς τις μεταβυζαντινές τοιχογραφίες πάνω στους βράχους, αλλά και τα φημισμένα ασκηταριά στα βράχια της λίμνης. Επίσης, από το χωριό ξεκινάει και το μονοπάτι που οδηγεί στη Χερσόνησο Ρότι, η οποία φημίζεται για τις εντυπωσιακές βραχογραφίες της.

