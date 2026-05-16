Στη Ρόδο από τον Κολοσσό, φιλοξενείται σημερα (16:45, ΕΡΤ 2 Σπορ), ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα κάνει την τελευταία του πρόβα πριν το Final Four της Euroleague.

Οι Πειραιώτες στο πρώτο ματς της σειράς των play off στο ΣΕΦ, επικράτησαν εύκολα με 117-76 και θέλουν σήμερα να κάνουν το 2-0 και να τελειώσουν με την πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεσή του, τους Σακίλ ΜακΚίσικ, Κόρι Τζόσεφ και Μουσταφά Φαλ που δεν έχουν δηλωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και τους Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Γουοκαπ.

Από την άλλη πλευρά, ο Κολοσσός θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός και να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Εκτός για τον Κολοσσό θα είναι ο Τέβιν Μακ.