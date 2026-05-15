Η Άστον Βίλα επικράτησε με 4-2 της Λίβερπουλ εντός έδρας και πήρε το προβάδισμα για την 4η θέση του πρωταθλήματος της Premier League, που οδηγεί στην League Phase του Champions League.

Η νίκη της Άστον Βίλα, σκόρπισε «χαμόγελα» στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού και νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση των Πειραιωτών με την ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή.

Συγκεκριμένα, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει την Κυριακή την δεύτερη θέση της Super League, θα θέλει στην συνέχεια από την ομάδα του Έμερι να κατακτήσει την προσεχή Τετάρτη το Europa League κόντρα στη Φράιμπουργκ και φυσικά να κρατήσει την 4η θέση στην Premier League.

Εάν συμβούν αυτά, τότε ο Ολυμπιακός κερδίζει έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League (αν βγει δεύτερος) και μπαίνει από τον 3ο προκριματικό και όχι από τον 2ο προκριματικό.

Έτσι, οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν ένα ακόμη κίνητρο για τον αγώνα με την Ένωση, προκειμένου να ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους τη νέα σεζόν από τον Αύγουστο και όχι από τον Ιούλιο.