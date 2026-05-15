O Λούι Μπεν Φαρχάτ έμεινε εκτός αποστολής της Εθνικής Τυνησίας, για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Κανάδα με την υπόθεσή του να προκαλεί αίσθηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό της Τυνησίας, Σαμπρί Λαμουσί, ο πατέρας του 19χρονου μεσοεπιθετικού επικοινώνησε μαζί του και τον ενημέρωσε ότι ο γιος του δεν είναι έτοιμος να συμμετάσχει στη διοργάνωση, ζητώντας να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή.

Ο Λαμουσί ανέφερε πως προσπάθησε να έρθει σε επαφή τόσο με τον ίδιο τον παίκτη όσο και με τον πατέρα του, χωρίς όμως ανταπόκριση.

Ο Μπεν Φαρχάτ ανήκει στη Καρλσρούη με την οποία μετράει 9 γκολ και 2 ασίστ σε 39 αγώνες και πρόσφατα είχε κληθεί στην Εθνική Τυνησίας.

