Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στο ACTION 24, παρενέβη στη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας κριτική με αιχμηρό ύφος.

Όπως ανέφερε, «Το νοικιάζει 10.000 ευρώ τον μήνα στο Δημόσιο» και συνέχισε με καυστικές αναφορές, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «Σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Και στον Μαρξ άρεσε η καλοπέραση. Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση γιατί ήθελε κι οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση. Μην μας δουλεύουν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι παρεμβαίνει ακόμη και για μικρές εκκρεμότητες ή παραλείψεις, θέτοντας το ερώτημα αν έχει δείξει την ίδια αυστηρότητα και στην υπόθεση αυτή.

Στη συνέχεια σχολίασε: «Συγγνώμη, που δεν είχαμε μπαμπά τον Μαρίνο Ανδρουλάκη να έχουμε ένα τεράστιο κτίριο».