Ένα καίριο πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα κατάφερε η υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, βάζοντας οριστικό τέλος στη δράση κυκλώματος που διακινούσε σκληρά ναρκωτικά σε ολόκληρη την Αττική. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ξεριζώσουν το δίκτυο που διοχέτευε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και MDMA στις πιάτσες των τοξικομανών. Στα δίχτυα των αρχών έπεσαν ένας 47χρονος και ένας 24χρονος, οι οποίοι φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην οργάνωση.



Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήταν αστραπιαία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου που διαφεύγει. Οι αρχές εξετάζουν το εύρος των επαφών του κυκλώματος και τη διαδρομή των χρημάτων, καθώς η δράση τους είχε απλωθεί σε πολλές γειτονιές της πρωτεύουσας, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Η εξάρθρωση αυτή αποτελεί μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε όσους θησαυρίζουν εις βάρος της δημόσιας υγείας, με την αστυνομία να παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών, από την οποία προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένο δίκτυο με σκοπό την αποθήκευση, απόκρυψη και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.



Κατά τις έρευνες σε σπίτια και όχημα εντοπίστηκαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, μέσα στις οποίες βρέθηκαν 99 συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 341,55 γραμμαρίων και 69 συσκευασίες με MDMA συνολικού βάρους 164,25 γραμμαρίων.



Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα, το ποσό των 11.840 ευρώ, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, εννέα κινητά τηλέφωνα και πλήθος νάιλον συσκευασιών.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.