Μία ακόμη μεγάλη διεθνή διάκριση κατέκτησε η Ελλάδα στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς για καθαρές και οργανωμένες παραλίες.

Η χώρα μας κατέλαβε τη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες που συμμετέχουν στον θεσμό, συγκεντρώνοντας συνολικά 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη.

Η Ελλάδα διαθέτει πλέον το 14% των συνολικά βραβευμένων ακτών διεθνώς, διατηρώντας σταθερά την ισχυρή παρουσία της στον παγκόσμιο χάρτη του ποιοτικού τουρισμού.

Οι 17 παραλίες της Αττικής με Γαλάζια Σημαία για το 2026

Στην Αττική, συνολικά 17 παραλίες βραβεύτηκαν φέτος με Γαλάζια Σημαία, ξεχωρίζοντας για την ποιότητα των νερών τους και τις υψηλού επιπέδου υποδομές.

Οι βραβευμένες παραλίες είναι οι εξής: