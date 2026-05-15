Σε αυξημένη υγειονομική επιφυλακή βρίσκεται η Ουγκάντα, μετά την επιβεβαίωση νέου ξεσπάσματος του ιού Έμπολα στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σε περιοχή που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν.

Σύμφωνα με το Africa CDC, το ξέσπασμα καταγράφεται στην επαρχία Ιτούρι, όπου έχουν αναφερθεί 246 ύποπτα κρούσματα και 65 ύποπτοι θάνατοι. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στις υγειονομικές ζώνες Mongwalu και Rwampara, ενώ ύποπτα κρούσματα έχουν καταγραφεί και στην πόλη Bunia.

Κίνδυνος εξάπλωσης προς Ουγκάντα

Η ανησυχία των υγειονομικών αρχών είναι έντονη, καθώς η περιοχή του Ιτούρι χαρακτηρίζεται από αυξημένη κινητικότητα πληθυσμών, κυρίως λόγω μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, αλλά και από προβλήματα ασφαλείας που δυσκολεύουν την επιτήρηση και την άμεση παρέμβαση.

Το Africa CDC συντονίζει την αντίδραση με τις αρχές του Κονγκό, της Ουγκάντας, του Νοτίου Σουδάν, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και διεθνείς εταίρους, με στόχο την ενίσχυση της επιτήρησης, των εργαστηριακών ελέγχων, της ιχνηλάτησης επαφών και της ασφαλούς διαχείρισης των θυμάτων.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί νέο ξέσπασμα στην Ουγκάντα

Παρότι η Ουγκάντα παρακολουθεί στενά την κατάσταση, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη αναφορά για νέο ξέσπασμα εντός της χώρας. Η τελευταία επιδημία Έμπολα στην Ουγκάντα είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο του 2025 και κηρύχθηκε λήξασα στις 26 Απριλίου 2025, όταν συμπληρώθηκαν 42 ημέρες χωρίς νέο κρούσμα.

Τι είναι ο ιός Έμπολα

Ο Έμπολα είναι σοβαρή και συχνά θανατηφόρα ιογενής νόσος. Μεταδίδεται στον άνθρωπο από άγρια ζώα και στη συνέχεια εξαπλώνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω άμεσης επαφής με αίμα, σωματικά υγρά, εκκρίσεις ή μολυσμένα αντικείμενα.

Η νέα επιδημία στο Κονγκό προκαλεί πρόσθετη ανησυχία, καθώς οι πρώτες αναλύσεις δείχνουν ότι ενδέχεται να μην πρόκειται για το συνηθισμένο στέλεχος Zaire, για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια, με τις τελικές γονιδιωματικές αναλύσεις να αναμένονται.

Σε επιφυλακή η περιοχή

Η γεωγραφική εγγύτητα του νέου ξεσπάσματος με την Ουγκάντα καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη επιτήρηση στα σύνορα, την ενημέρωση των κοινοτήτων και την άμεση απομόνωση ύποπτων περιστατικών.

Οι υγειονομικές αρχές στην περιοχή φοβούνται ότι η κινητικότητα πληθυσμών, η ανασφάλεια και οι δυσκολίες πρόσβασης σε απομακρυσμένες κοινότητες μπορεί να περιπλέξουν την προσπάθεια περιορισμού της επιδημίας.