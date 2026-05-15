Σε κλίμα ανείπωτης θλίψης βρίσκεται η Ηλιούπολη, καθώς η πόλη θρηνεί πλέον την απώλεια και της δεύτερης κοπέλας που ενεπλάκη στην τραγωδία με την πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας. Ο Δήμος Ηλιούπολης, συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος των οικογενειών και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, προχώρησε στην επίσημη κήρυξη νέου τριήμερου δημοτικού πένθους, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου.



Η είδηση του θανάτου της δεύτερης μαθήτριας σκόρπισε την οδύνη στους συμμαθητές και τους κατοίκους της περιοχής, που παρακολουθούν σοκαρισμένοι τις εξελίξεις. Οι σημαίες στα δημόσια κτίρια κυματίζουν μεσίστιες, ως ελάχιστος φόρος τιμής στις δύο νεαρές ζωές που χάθηκαν τόσο πρόωρα και άδικα, βυθίζοντας μια ολόκληρη πόλη στο σκοτάδι.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση «εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο και της έτερης 17χρονης συμπολίτισσάς μας».



Κατά τη διάρκεια του δημοτικού πένθους, οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτήρια του δήμου θα συνεχίζουν να κυματίζουν μεσίστιες, αναβάλλονται και πάλι όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του δήμου, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή, όπως επίσης και όλες οι αθλητικές ομάδες πριν τη διεξαγωγή των αγώνων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.