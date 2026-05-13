Σε κλίμα βαθιάς οδύνης βρίσκεται η Ηλιούπολη, μετά την τραγική είδηση της απόπειρας αυτοκτονίας δύο 17χρονων κοριτσιών, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μίας ανήλικης.

Ο Δήμος Ηλιούπολης ανακοίνωσε την κήρυξη τριήμερου δημοτικού πένθους, εκφράζοντας τη θλίψη και τη συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας προς την οικογένεια της άτυχης 17χρονης.

Όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος, το δημοτικό πένθος θα διαρκέσει από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

«Ο δήμαρχος κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και τα κτίρια του Δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες. Αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Οι δημοτικές υπηρεσίες θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της 17χρονης.