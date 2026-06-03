Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η 19χρονη Μαρσέλα Βιτόρια ντε Λίμα Σάντος, η οποία δέχθηκε επίθεση από καρχαρία-τίγρη στην παραλία Μπόα Βιαζέμ της Βραζιλίας το απόγευμα της Δευτέρας 1/6, με αποτέλεσμα να χάσει το ένα της πόδι.

Σύμφωνα με το otempo, αμέσως μετά το περιστατικό και μόλις η νεαρή βγήκε από τη θάλασσα, ένας γιατρός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας έσπευσε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Εφαρμόζοντας αιμοστατικό επίδεσμο στο σοβαρά τραυματισμένο άκρο, κατάφερε να περιορίσει την ακατάσχετη αιμορραγία μέχρι τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Hospital da Restauracao.

Jovem de 19 anos que perdeu perna após ataque de tubarão-tigre foi resgatada por primo



Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, foi atacada na Praia de Boa Viagem na tarde de segunda-feirahttps://t.co/39Z2oCHIgw — O TEMPO (@otempo) June 2, 2026

Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Πέτρους ντε Αντράντε Λίμα, επισήμανε ότι η άμεση αυτή παρέμβαση αποδείχθηκε καθοριστική για την επιβίωσή της. Όπως ανέφερε, «Για ασθενείς που παρουσιάζουν τόσο σοβαρές αιμορραγίες όπου υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή, πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία, και στην περίπτωση των άκρων, ειδικά των ακρωτηριασμένων άκρων όπως τα δικά της, ο αιμοστατικός επίδεσμος σώζει ζωές».

Ακρωτηριασμός και φόβοι για επιπλοκές

Οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό του ποδιού στο ύψος του μηρού, καθώς τα τραύματα ήταν εξαιρετικά εκτεταμένα. Ο Πέτρους ντε Αντράντε Λίμα εξήγησε ότι η κατάσταση της 19χρονης παραμένει σοβαρή, καθώς εκτός από τη μεγάλη απώλεια αίματος υπάρχει και ο κίνδυνος λοιμώξεων.

«Πιθανότατα θα χρειαστεί ακόμα περισσότερο αίμα. Βρισκόταν σε βαθύ αιμορραγικό σοκ, έλαβε αίμα, πιθανότατα θα χρειαστεί κι άλλο, και υπάρχει μια δεύτερη ανησυχία που αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί οι ασθενείς που υποφέρουν από δάγκωμα ζώου, που είναι ο κίνδυνος μόλυνσης».

«Εγώ ο ίδιος τη βοήθησα στη θάλασσα»

Ο ξάδερφός της, Ζόνας Αντρέ, ήταν εκείνος που κατάφερε να τη βγάλει από το νερό μετά την επίθεση.

Ataques de tubarão – A jovem Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, que teve a perna direita arrancada por um tubarão em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, passou por uma cirurgia para conter o sangramento na área atingida. Segundo o médico Petrus Andrade Lima, diretor do… pic.twitter.com/dpICT6a1HI — g1 (@g1) June 2, 2026

«Εγώ ο ίδιος τη βοήθησα στη θάλασσα, μπήκα στο νερό επειδή απομακρυνόταν λίγο, έχανε τις δυνάμεις της, δεν ξέρω, και τότε την έπιασα από το χέρι, την έβγαλα έξω, την τράβηξα, κολυμπώντας προς την ακτή και έφτασαν άνθρωποι που με βοήθησαν. Ήταν πολύ τραυματισμένη, είχε ήδη χάσει το πόδι της», δήλωσε ο Ζόνας Αντρέ στο TV Globo.

Η νεαρή μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί μία ημέρα νωρίτερα και ο 11χρονος Ζοάο Λούκας Κάστορ Νεμέζιο Σάλες, ο οποίος επίσης δέχθηκε επίθεση από καρχαρία στην παραλία Πιεντάντε, σε μικρή απόσταση από την Μπόα Βιαζέμ.