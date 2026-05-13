Βαθιά θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση των δύο 17χρονων στην Ηλιούπολη που έκαναν βουτιά θανάτου από την ταράτσα πολυκατοικίας. Η μία βρήκε τραγικό θάνατο, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το νοσοκομείο ΚΑΤ που επικαλείται η ΕΡΤ, η 17χρονη έχει υποστεί πολλαπλές και σοβαρές κακώσεις, μεταξύ των οποίων τραύματα στη λεκάνη και στον θώρακα, ενώ σε απεικονιστικούς ελέγχους διαπιστώθηκε εγκεφαλικό οίδημα, γεγονός που καθιστά την κατάστασή της ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι γιατροί εξέταζαν χθες το ενδεχόμενο νευροχειρουργικής επέμβασης, ενώ η πορεία της υγείας της παραμένει ασταθής.

Σήμερα, Τετάρτη, φίλοι και συμμαθητές αφήνουν λευκά λουλούδια στο σημείο της πτώσης των δύο κοριτσιών. Βαρύ είναι το κλίμα και στα σχολεία της περιοχής, όπου φοιτούσαν οι δύο ανήλικες. Συμμαθητές και εκπαιδευτικοί προσήλθαν στις τάξεις εμφανώς συγκλονισμένοι, κρατώντας λουλούδια, σε ένδειξη πένθους και συμπαράστασης.

«Από την πρώτη στιγμή έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του υπουργείου Παιδείας, με ειδικά κλιμάκια ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών να βρίσκονται στα σχολεία για τη στήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών που επηρεάστηκαν από το τραγικό γεγονός», τόνισε σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, «το τελευταίο πράγμα που θέλουν αυτή τη στιγμή οι οικείοι και οι γονείς των παιδιών είναι η παρουσία της Αστυνομίας. Είναι δύσκολες οι πρώτες ημέρες για να συλλέξουμε στοιχεία. Είμαστε υποχρεωμένοι, ωστόσο, να σχηματίσουμε δικογραφία και να αποκλείσουμε την περίπτωση της εγκληματικής ενέργειας.

Ως προς τις πραγματικές συνθήκες του περιστατικού, δεν μας προκύπτει κάτι που να μας οδηγεί στην εγκληματική ενέργεια, πιο πολύ προς την αυτοχειρία. Όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι: σε αυτές τις περιπτώσεις που μιλάμε για παιδιά, διερευνούμε και την περίπτωση της προτροπής σε αυτή την ενέργεια. Είναι κάτι που διερευνάται, όπως επίσης και αν υπήρχαν συγκεκριμένες αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Έχουμε δει στο παρελθόν σε πιο μικρής ηλικίας παιδί να προχωρά σε αυτοχειρία και ουσιαστικά να υπάρχουν αναζητήσεις, όπως διαπιστώσαμε στη συνέχεια, στο διαδίκτυο για το πώς θα πραγματοποιήσει αυτή την ενέργεια.

Είμαστε υποχρεωμένοι να το ερευνήσουμε για να αποκλείσουμε κάθε περίπτωση εγκληματικής ενέργειας καθώς και προτροπής σε αυτοκτονία».

Σημειώνεται πως η κοπέλα που έχασε τη ζωή της είχε αφήσει χειρόγραφο σημείωμα στο σακίδιό της, όπου ανέφερε το άγχος για τις πανελλήνιες εξετάσεις, τη ζωή της μετά το σχολείο και την κατάθλιψη που ένιωθε. Στο σπίτι της επίσης 17χρονης που γιατροί και νοσηλευτές δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή, οι αστυνομικοί βρήκαν ημερολόγιο με αντίστοιχες αναφορές σε άγχος, κατάθλιψη και απογοήτευση για το μέλλον.

Η μία από τις δύο ανήλικες είχε χάσει πριν από περίπου 1,5 χρόνο τον πατέρα της, γεγονός που την είχε επηρεάσει ψυχολογικά και την έκανε να παρουσιάζει καταθλιπτική συμπεριφορά.