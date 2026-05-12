Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, σε πολυκατοικία επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους της περιοχής και κινητοποιώντας άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Τα πλάνα από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το MEGA σοκάρουν. Οι δύο ανήλικες βρίσκονται αιμόφυρτες στο έδαφος. Οι πρώτοι αστυνομικοί και οι διασώστες του ΕΚΑΒ φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά.

Τις μεταφέρουν στα φορεία και ξεκινά μία δραματική μάχη με τον χρόνο. Η μία 17χρονη δεν τα καταφέρνει. Η φίλη της, πολυτραυματίας μεταφέρεται στο Ασκληπιείο Βούλας με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στη συνέχεια στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή.

Ανατριχίλα προκαλεί το σημείωμα που άφησε πίσω της η μία από τις δύο ανήλικες, μέσα από το οποίο περιέγραφε τη βαθιά ψυχολογική πίεση και την απόγνωση που, όπως φαίνεται, βίωνε τα τελευταία χρόνια.

«Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα», έγραφε μεταξύ άλλων.

Κλείδωσαν την πόρτα και έπεσαν μαζί στο κενό

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 17χρονες ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν πίσω τους την πόρτα και φόρεσαν ακουστικά, πριν πέσουν κρατώντας η μία το χέρι της άλλης.

Η μία 17χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ η φίλη της μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

«Πάλευε σιωπηλά με την απώλεια του πατέρα της»

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως η μία από τις δύο ανήλικες βίωνε έντονα την απώλεια του πατέρα της, γεγονός που φαίνεται να την είχε επηρεάσει βαθιά ψυχολογικά.

«Αυτό το παιδί ζοριζόταν πάρα πολύ μετά την απώλεια του πατέρα της. Ήταν κάτι που τη βάραινε πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, λαμβάνοντας καταθέσεις από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των δύο κοριτσιών, ενώ πραγματοποιήθηκε έρευνα και στο σπίτι της 17χρονης που διέμενε στην πολυκατοικία.

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν από την τραγωδία και ποιοι παράγοντες οδήγησαν τα δύο κορίτσια σε αυτή την πράξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μαθήτριες δεν πήγαν σχολείο εκείνο το πρωινό και φαίνεται πως είχαν αποφασίσει να συναντηθούν λίγες ώρες πριν το τραγικό συμβάν.