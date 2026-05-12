Δύο 17χρονες κοπέλες έπεσαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να μεταφερθεί, σε πρώτη φάση, σε κρίσιμη κατάσταση στο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Στην ταράτσα εντοπίστηκε το σακίδιο της μίας, μέσα στο οποίο βρέθηκε σημείωμά της με το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εξηγεί τους λόγους της πράξης της, ενώ δεν έχει βρεθεί αντίστοιχο σημείωμα από τη δεύτερη κοπέλα· οι αστυνομικοί εκτιμούν όμως πως και οι δύο πήδηξαν μαζί.

Ένα από τα κορίτσια διέμενε στην πολυκατοικία και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα δύο 17χρονα ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα, αφού προηγουμένως ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη από μέσα, κάτι που ενισχύει την εκτίμηση ότι οι ίδιες οι ανήλικες την κλείδωσαν πριν πέσουν στο κενό, ώστε να μην μπορεί να ανέβει κανείς εύκολα.

Αυτόπτης μάρτυρας, καταστηματάρχης δίπλα στο σημείο, περιέγραψε ότι άκουσε πρώτα κραυγές και αμέσως μετά έναν δυνατό κρότο, γύρισε και είδε τα δύο κορίτσια πεσμένα στο έδαφος. Όπως είπε, κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση και μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο έμεινε δίπλα στη 17χρονη που ανέπνεε ακόμη, της μιλούσε προσπαθώντας –όπως είπε– να της δώσει δύναμη να κρατήσει τις αισθήσεις της, ενώ στο σημείο κατέβηκαν και συγγενείς από την πολυκατοικία.

Γειτόνισσα κατέθεσε ότι λίγο πριν από την πτώση, τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας· εκείνη τους είπε πού βρίσκονται και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε ο δυνατός θόρυβος της πρόσκρουσης. Η μάρτυρας τόνισε πως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι επρόκειτο να συμβεί και ότι η διαχειρίστρια δεν είχε κανέναν λόγο να υποψιαστεί τον σκοπό για τον οποίο ζητούσαν τα κλειδιά.

Την προανάκριση για την τραγική υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης, που θα εξετάσει μεταξύ άλλων το περιεχόμενο του σημειώματος, το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των δύο κοριτσιών, καθώς και τυχόν ψηφιακά ίχνη (κινητά, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), για να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα και οι συνθήκες που οδήγησαν στο γεγονός