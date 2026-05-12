Ιδιόχειρο σημείωμα είχε αφήσει η μία από τις δύο ανήλικες κοπέλες που έπεσαν στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, περιγράφει την κατάθλιψη που βίωνε.

Παράλληλα, ζητάει συγγνώμη από τους γονείς της, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ενώ λέει ότι τους απογοήτευσε και ότι θα τους απογοήτευε και στις πανελλήνιες.

Σημειώνεται ότι η τραγωδία σημειώθηκε στις 12:00 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 200, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν στο κενό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κλείδωσαν και την πόρτα της ταράτσας.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας διενεργείται από την Αστυνομία.

«Άκουσα ένα μακρόσυρτο “αααα” και δυνατό κρότο»

Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά τη σοκαριστική πτώση των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη περιγράφει κάτοικος της περιοχής.

«Γύρω στις δώδεκα ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα “ααα” και ένας πολύ δυνατός κρότος. Και γυρνώντας το κεφάλι βλέπω δύο κορίτσια» λέει ο κ. Στέφανος, που έχει το γραφείο του ακριβώς δίπλα, δείχνοντας το σημείο όπου έπεσαν.

Ο ίδιος πήρε το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση και όπως είπε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ήρθε γρήγορα. «Κατέβηκε και μια κυρία από τον πρώτο η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Και μετά κατέβηκε και ο αδελφός της κοπέλας, που ευτυχώς ήταν η κοπέλα που ανέπνεε» σημείωσε.

Όπως περιγράφει, οι άνθρωποι που ήταν στο σημείο προσπαθούσαν να τους μιλούν μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, «για να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά». Παρά τα βαριά της τραύματα, η μια κοπέλα επικοινωνούσε.

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει “εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε”. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα!

Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. […] Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός».