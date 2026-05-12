Δύο ανήλικες, περίπου 17 ετών, έπεσαν μαζί από ταράτσα πολυκατοικίας το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιούπολη.

Ειδικότερα, στις 12:00 το μεσημέρι, η Άμεση Δράση και το ΕΚΑΒ έλαβαν σήμα για πτώση δύο ατόμων από ταράτσα πολυκατοικίας έξι ορόφων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη.

Μετέβησαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι δύο ανήλικα κορίτσια, γεννημένα το 2009, είχαν κάνει βουτιά στο κενό.

Τα κορίτσια διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της, ενώ σε πολύ κρίσιμη κατάσταση είναι το δεύτερο κορίτσι.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν πρόκειται για δυστύχημα, αυτοκτονία ή για κάποια εγκληματική ενέργεια. Οι πρώτες πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι ανέβηκαν στην ταράτσα στον έκτο όροφο, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας και στη συνέχεια πήδηξαν μαζί στο κενό.

Για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας διενεργείται έρευνα από την Αστυνομία.