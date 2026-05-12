Σοκαρισμένη παραμένει η γειτονιά της Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, μετά την πτώση των δύο ανήλικων κοριτσιών από την ταράτσα.

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει “εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε”. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα!

Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. […] Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός».

Πώς έγινε η τραγωδία

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 12:00 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 200, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν στο κενό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κλείδωσαν και την πόρτα της ταράτσας.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας διενεργείται από την Αστυνομία.