Συγκλονισμό προκαλεί το σημείωμα που άφησε η μία από τις δύο 17χρονες πριν από την πτώση τους από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, σε μία υπόθεση που εξετάζεται από τις Αρχές για τα αίτια.

Στο χειρόγραφο μήνυμα προς τους γονείς της που έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή Live News, η ανήλικη περιγράφει τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση που βίωνε τα τελευταία χρόνια, μιλώντας ανοιχτά για κατάθλιψη, φόβο για τις Πανελλήνιες εξετάσεις και αδυναμία να δει κάτι θετικό στη ζωή της.

«Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα», έγραφε μεταξύ άλλων.

Μία νεκρή και μία 17χρονη που δίνει μάχη για τη ζωή

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σε πολυκατοικία επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη.

Από την πτώση, το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του, ενώ η συνομήλικη φίλη της νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά και έπεσαν μαζί στο κενό, κρατώντας η μία το χέρι της άλλης.

«Ήταν προμελετημένο», λένε οι γείτονες

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ένα περιστατικό που έχει σοκάρει ολόκληρη τη γειτονιά, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα που βρέθηκαν στο σημείο.

«Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στην ταράτσα και βρήκαν σημείωμα για τη μαμά και τον μπαμπά. Από ό,τι φαίνεται ήταν προμελετημένο. Το κορίτσι που έμενε στην πολυκατοικία ήταν εξαιρετικό παιδί», ανέφερε γείτονας.

Άλλοι κάτοικοι μιλούν για μία αδιανόητη τραγωδία που κανείς δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει. «Άκουσα ότι το άλλο κορίτσι χαροπαλεύει. Εύχομαι να τα καταφέρει. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που συνέβη», είπε χαρακτηριστικά γείτονας της πολυκατοικίας.