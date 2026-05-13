Σε σοκ βρίσκονται οι κάτοικοι της Ηλιούπολης μετά την πτώση δύο ανήλικων κοριτσιών από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας της περιοχής, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Η 17χρονη, η οποία επέζησε από τη βουτιά στο κενό, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, με πολλαπλά τραύματα, βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε συκώτι και πνεύμονα, καθώς και κάταγμα στη λεκάνη.

Κλιμάκιο από το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να επισκεφθεί το σχολείο των δύο κοριτσιών, ώστε να συμβάλει στην ψυχολογική υποστήριξη των συμμαθητών τους.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, που δεν ήταν εύκολη να τη διαχειριστείς»

«Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διασωληνωμένη. Χθες οι γιατροί και του Ασκληπιείου, αλλά και μετά στο ΚΑΤ, έκαναν τιτάνιες προσπάθειες να τη σταθεροποιήσουν. Δεν κατέστη δυνατόν. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο είναι», είπε το πρωί της Τετάρτης 13/5 μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, που δεν ήταν εύκολη να τη διαχειριστείς. Δύο νέα κορίτσια, 17 ετών, με συναισθηματική ανισορροπία πήδηξαν στο κενό. Το ένα το κορίτσι δώσαμε μάχη στο Ασκληπιείο της Βούλας, παρότι ήταν νεκρό, να το επαναφέρουν οι γιατροί πάνω από μία ώρα. Δεν τα κατάφεραν. Το άλλο κορίτσι δυστυχώς είναι σε αυτή τη πολύ δύσκολη κατάσταση», συμπλήρωσε.

Φύλλο και φτερό τα κινητά των κοριτσιών

Η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση έτσι ώστε να εξακριβώσουν τα αίτια του τραγικού συμβάντος και τα στελέχη της έχουν συλλέξει προσωπικά αντικείμενα και κινητά τηλέφωνα των κοριτσιών για να εξετάσουν τις επικοινωνίες τους και τυχόν παράγοντες που οδήγησαν στην πράξη αυτή.

Παράλληλα αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» τα δύο ανήλικα κορίτσια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μέσω ΕΚΑΒ στις 12:30 και 12:32 το μεσημέρι.

Όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, «Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ».

Για τη δεύτερη ανήλικη, ο διοικητής του νοσοκομείου σημείωσε ότι «προσήλθε σε ανακοπή και παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της».

Το ανατριχιαστικό βίντεο από τη στιγμή της πτώσης των δύο κοριτσιών

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας από την τραγωδία στην Ηλιούπολη και αποτυπώνει τη στιγμή που πέφτουν οι δύο 17χρονες και τις βρίσκει γείτονάς τους.

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας εντός του γραφείου του άνδρα και περιλαμβάνει ήχο.

Ο γείτονας εργάζεται, όταν ακούει κραυγές και λίγο πριν σηκωθεί, ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, καθώς εκείνη τη στιγμή έπεσαν οι δύο κοπέλες. Εκείνος σηκώνεται να δει από το παράθυρό του και μόλις τις αντικρίζει σπεύδει έξω να τις βοηθήσει.

«Ακούω κάτι κραυγές και ένα δυνατό μπαμ. Γυρνώντας το κεφάλι είδα έξω από το γραφείο δύο κοπέλες στο πάτωμα», είπε στο Star, το οποίο και πρόβαλε το σκληρό βίντεο.

«Το ένα κορίτσι ανέπνεε. Μια κυρία κατέβηκε και προσπάθησε να τη βοηθήσει, ενώ κατέβηκε και ο αδελφός της μιας κοπέλας, ο οποίος έπαθε σοκ όταν την είδε», πρόσθεσε ο άνδρας.

«Ο αδελφός έπαθε σοκ, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έβλεπε την αδελφή του. Έκανε σαν να ανέπνεε πολύ βαθιά», είπε στη συνέχεια για την τραγωδία.

Το χρονικό της βουτιάς των δύο κοριτσιών στο κενό και το σημείωμα

Οι 17χρονες φίλες έπεσαν μαζί στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Τρίτης 12/5.

Οι δύο ανήλικες ανέβηκαν στην ταράτσα του κτιρίου και φέρεται να έκλεισαν την πόρτα πρόσβασης πίσω τους, ενώ παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο πώς ακριβώς κατέληξαν στο κενό.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ με αποτέλεσμα οι 17χρονες να μεταφερθούν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο της μίας, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Η δεύτερη ανήλικη τραυματίστηκε σοβαρά, διασωληνώθηκε και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών, στο σακίδιο της μίας κοπέλας βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα, το οποίο εξετάζεται από τις Αρχές.

«Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα» φέρεται να έγραφε μεταξύ άλλων το σημείωμα.

Από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να προκύπτει πως η πράξη των δύο κοριτσιών είχε προσχεδιαστεί, με τις Αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.