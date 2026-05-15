Την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Ροδόπης Φερχάτ Οζγκιούρ από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσε ο προεδρεύων της συνεδρίασης Βασίλης Βιλιάρδος.

Όπως είπε ο κ. Βιλιάρδος ο κ. Οζγκιούρ έστειλε σχετική επιστολή στο προεδρείο της Βουλής.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί 11 (από 12) βουλευτές, όσους και η κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται στους 28 (από 27).

