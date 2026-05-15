Την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Ροδόπης Φερχάτ Οζγκιούρ από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσε ο προεδρεύων της συνεδρίασης Βασίλης Βιλιάρδος.
Όπως είπε ο κ. Βιλιάρδος ο κ. Οζγκιούρ έστειλε σχετική επιστολή στο προεδρείο της Βουλής.
Μετά από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί 11 (από 12) βουλευτές, όσους και η κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται στους 28 (από 27).
Οι δυνάμεις των κομμάτων έχουν ως εξής:
- ΝΔ: 156
- ΠΑΣΟΚ: 32
- ΣΥΡΙΖΑ: 25
- ΚΚΕ: 21
- ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 11
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ:11
- «ΝΙΚΗ»: 8
- ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 5
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ: 28