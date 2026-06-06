Την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές στην περίπτωση που δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα, προτείνει με κείμενό του ο Παύλος Πολάκης και 36 ακόμη στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Με το κείμενο τους οι 37 καλούν και άλλα μέλη της Κ.Ε. νά συνυπογράψουν το κείμενο κόντρα στην «απαξίωση του κόμματος», για τον σχηματισμό μιας νέας πλειοψηφίας.

«Σήμερα βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ», αναφέρουν και εξηγούν: «Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες».

Στην περίπτωση δε, που δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα, τότε οι «37» προτείνουν τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές «με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν».

Ο Παύλος Πολάκης και οι άλλοι 36 σύντροφοί του επισημαίνουν ότι «πολιτική είναι η τέχνη της οριοθέτησης, όχι η διαχείριση της ρευστοποίησης» και επικρίνουν όλους εκείνους, βουλευτές και στελέχη, που «λειτουργούν ως εν αναμονή υποψήφιοι ενός άλλου κόμματος».

Το κείμενο προτείνει να συγκροτηθεί επιτροπή ψηφοδελτίων, επιτροπή προγράμματος και εκλογική οργανωτική επιτροπή.

Σημειώνεται ότι η Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ απαρτίζεται από 276 μέλη περίπου, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει και αποχωρήσεις της τελευταίας στιγμής.

Το κείμενο της πρότασης:

Ήδη, η συζήτηση για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τη σχέση του με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κυριάρχησε στις εσωκομματικές διεργασίες, με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να πραγματοποιείται σε κλίμα έντονων ζυμώσεων και αντιπαραθέσεων για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το κόμμα το επόμενο διάστημα.

Λίγο πριν από την έναρξη των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής, ο Νίκος Παππάς έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα, τονίζοντας ότι «η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να πει όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συνεργασίες».

Το στίγμα Φάμελλου για την ΕΛΑΣ

Το κλίμα είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ήδη από την προηγούμενη ημέρα, όταν συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος με στόχο την προετοιμασία της σημερινής συνεδρίασης. Εκεί αποτυπώθηκαν και οι πρώτοι συσχετισμοί δυνάμεων, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, να καταγράφει μια πρώτη πολιτική επικράτηση γύρω από την εισήγησή του.

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτέλεσε η στάση του κόμματος απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όπως υπογράμμισε, «η διακήρυξη και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μία θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά».

Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος απέφυγε να χαρακτηρίσει την ΕΛΑΣ ως νέο κόμμα, κάνοντας λόγο για «πρωτοβουλία» που συμβάλλει στην κινητοποίηση των προοδευτικών πολιτών και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά».

Δείτε την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Στόχος η προοδευτική σύγκλιση

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισήμανε ότι «σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μία ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη».

Η συγκεκριμένη προσέγγιση φαίνεται να συγκεντρώνει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των στελεχών του κομματικού οργάνου, τα οποία βλέπουν θετικά μια διαδικασία ευρύτερων συνεργασιών στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης.

Την ίδια στιγμή, αρκετά στελέχη της Κουμουνδούρου εκτιμούν πως θα πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία το ενδεχόμενο να εμφανιστούν στις επόμενες εθνικές εκλογές δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια, ένα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ένα της ΕΛΑΣ.

Αυτή τη θέση εξέφρασαν και κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τόσο η αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, όσο και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης.

Οι φόβοι για απώλεια της κομματικής αυτονομίας

Η προοπτική μιας στενότερης συνεργασίας με την ΕΛΑΣ προκαλεί, ωστόσο, έντονες επιφυλάξεις σε τμήμα της μειοψηφίας του κόμματος.

Στελέχη που διαφωνούν με τη γραμμή της ηγεσίας εκτιμούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σταδιακά στην πολιτική απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από το νέο εγχείρημα, με αποτέλεσμα να περιοριστεί ή ακόμη και να ανασταλεί η αυτόνομη κομματική του λειτουργία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Παππάς ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο να υπάρξει απευθείας επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η στάση του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στο κόμμα.

Παράλληλα, τόνισε πως απαιτούνται ουσιαστικές αλλαγές και όχι συνέχιση της στρατηγικής που οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ στα σημερινά χαμηλά ποσοστά.

Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε ότι «η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις».

Μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Νίκος Παππάς επανήλθε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, παρουσιάζοντας έναν αναλυτικό «οδικό χάρτη» για την ανασυγκρότηση και την εκλογική προετοιμασία του κόμματος.

Η μάχη των ψηφοδελτίων

Η βασική γραμμή αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δύο τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φαίνεται να αφορά το ζήτημα των ψηφοδελτίων.

Η ηγετική ομάδα δεν επιθυμεί προς το παρόν τη συγκρότηση καθαρά κομματικών ψηφοδελτίων, θεωρώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα ισοδυναμούσε με ενεργοποίηση ενός άτυπου «Σχεδίου Β» απέναντι στη στρατηγική των συνεργασιών και απέναντι στην ΕΛΑΣ.

Στον αντίποδα, η πλευρά της μειοψηφίας υποστηρίζει ότι η κατάρτιση κομματικών ψηφοδελτίων θα διασφάλιζε την αυτόνομη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις επόμενες εθνικές εκλογές και θα έστελνε σαφές πολιτικό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Η ανάρτηση Σιακαντάρη και η αντίδραση Πολάκη

Νέο κύκλο συζητήσεων προκάλεσε η παρέμβαση του Γιώργου Σιακαντάρη, συγγραφέα του Μανιφέστου του Ινστιτούτου Τσίπρα και προσώπου που θεωρείται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό.

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, ο κ. Σιακαντάρης έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «πολύ θετική η εισήγηση του Σωκράτη Φαμελλου και ακόμη πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποιησης του λόγου του νέου κόμματος».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς αρκετά στελέχη τη θεώρησαν ενδεικτική των προθέσεων που υπάρχουν γύρω από τη μελλοντική σχέση των δύο σχημάτων.

Παρότι ορισμένοι σημείωναν ότι ο κ. Σιακαντάρης διατηρεί σημαντικό βαθμό πολιτικής αυτονομίας, οι αντιδράσεις ήταν τόσο έντονες ώστε τελικά η ανάρτηση αποσύρθηκε λίγες ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με στελέχη της Κουμουνδούρου, ο κ. Σιακαντάρης ενδεχομένως λειτούργησε με «ταχύτερα αντανακλαστικά, από ό,τι χρειαζόταν».

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος σχολίασε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι «ο εξευτελισμός δεν μαχεύεται με το κατέβασμα της ανάρτησης του Σιακαντάρη!!! Απλά ντροπή σε όσους υπηρετούν χωρίς αιδώ το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ! Θα τα πούμε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή», προαναγγέλλοντας τη σκληρή αντιπαράθεση που αναμενόταν να ακολουθήσει στη συνεδρίαση του οργάνου.