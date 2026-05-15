Με δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η Εθνική Ιαπωνίας στο προσεχές Μουντιάλ στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικό.

Συγκεκριμένα ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Χάιμε Μοριγιάσου, δεν συμπεριέλαβε στις κλήσεις του, τους Μιτόμα και Μιναμίνο, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού.

Αναλυτικά η αποστολή της Ιαπωνίας:

Τερματοφύλακες:

Ζίον Σουζούκι (Πάρμα)

Κεϊσούκε Οσάκο (Σανφρέτσε Χιροσίμα)

Τομόκι Χαγιακάουα (Κασίμα Άντλερς)

Αμυντικοί:

Χιρόκι Ίτο (Μπάγερν Μονάχου)

Κο Ιτακούρα (Άγιαξ)

Τακεχίρο Τομιγιάσου (Άγιαξ)

Τσουγίοσι Γουατανάμπε (Φέγενορντ)

Γιουκινάρι Σαγκαουάρα (Βέρντερ)

Σόγκο Τανιγκούτσι (Σιντ Τρεϊντένσε)

Αγιούμου Σέκο (Άγιαξ)

Γιουνοσούκε Σουζούκι (Κοπεγχάγη)

Γιούτο Ναγκατόμο (Τόκιο)

Μέσοι:

Ουατάρου Έντο (Λίβερπουλ)

Κάισου Σάνο (Μάιντς)

Ντάιτσι Καμάντα (Κρίσταλ Πάλας)

Άο Τανάκα (Λιντς)

Χούνια Ίτο (Γκενκ)

Επιθετικοί:

Τακεφούσα Κούμπο (Σοσιεδάδ)

Ρίτσου Ντόαν (Άιντραχτ)

Κέιτο Νακαμούρα (Σταντ ντε Ρενς)

Ντάιζαν Μαέντα (Σέλτικ)

Αγιάσε Ουέντα (Φέγενορντ)

Κόκι Ογκάβα (Νάιμεχεν)

Κεισούκε Γκότο (Σιντ Τρεϊντένσε)

Κέντο Σιογκάι (Βόλφσμπουργκ)

Γιούιτο Σουζούκι (Φράιμπουργκ)

Προπονητής: Χάιμε Μοριγιάσου