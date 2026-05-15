Σε μια δραματική προειδοποίηση που αναμένεται να ταράξει τα νερά της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής προχώρησε η Anthropic, τονίζοντας πως η Κίνα βρίσκεται σε τροχιά να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το 2028.



Μέσα από μια νέα έκθεση πολιτικής, η κορυφαία εταιρεία AI υπογραμμίζει πως το παράθυρο ευκαιρίας για τη Δύση κλείνει ταχύτατα, καθώς το Πεκίνο αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο «παραθυράκι» για να καλύψει την απόσταση.



Σύμφωνα με την Anthropic, η Κίνα χρησιμοποιεί δίκτυα λαθρεμπορίου, υποδομές στο εξωτερικό και «επιθέσεις απόσταξης» για να αντιγράψει τη συμπεριφορά των αμερικανικών μοντέλων, παρακάμπτοντας τους υφιστάμενους περιορισμούς.



Η έκθεση ξεκαθαρίζει πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον απλώς ένα εμπορικό προϊόν, αλλά το πιο κρίσιμο γεωπολιτικό εργαλείο του 21ου αιώνα, ικανό να αναδιαμορφώσει τη στρατιωτική ισχύ, τον κυβερνοπόλεμο και την παγκόσμια οικονομία. Αν και οι ΗΠΑ διατηρούν σήμερα το προβάδισμα χάρη στα τσιπ της NVIDIA και το οικοσύστημα καινοτομίας τους, η Anthropic θεωρεί πως αυτή η κυριαρχία απειλείται άμεσα.



Η εταιρεία παρουσιάζει δύο πιθανά σενάρια για το 2028. Στο πρώτο, οι δημοκρατικές χώρες ενισχύουν τους ελέγχους και διατηρούν τα ηνία, θέτοντας τους παγκόσμιους κανόνες ασφαλείας. Στο δεύτερο και πιο σκοτεινό σενάριο, η χαλαρή επιβολή των περιορισμών επιτρέπει στην Κίνα να πάρει τα σκήπτρα, ενισχύοντας τα συστήματα λογοκρισίας και μαζικής επιτήρησης σε παγκόσμιο επίπεδο.



Η Anthropic καλεί την Ουάσινγκτον να θωρακίσει την τεχνολογική της υπεροχή, τονίζοντας πως οι αποφάσεις που θα ληφθούν τα επόμενα δύο χρόνια θα καθορίσουν αν το μέλλον της AI θα διέπεται από δημοκρατικές αξίες ή από αυταρχικά πρότυπα ελέγχου.



Η ενίσχυση των εξαγωγικών ελέγχων στους ημιαγωγούς (που είναι σημαντικοί στην παραγωγή μικροτσίπ) θεωρείται η τελευταία γραμμή άμυνας για τη διατήρηση της αμερικανικής υπεροχής, σύμφωνα με τον ιστότοπο Interesting Engineering.