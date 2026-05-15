Σε έναν κόσμο γεμάτο μηνύματα και υπερβολές, η Green επιλέγει να πει τα πράγματα, όπως είναι. Χωρίς μεγάλα λόγια. Χωρίς περιττά claims. Με τη νέα 360° καμπάνια «Με Αλήθειες. Και Φυσαλίδες.» υιοθετεί μια αυθεντικά ανεπιτήδευτη και απρόσμενη στάση για τα δεδομένα της κατηγορίας -και όχι μόνο- με την καμπάνια να χτίζεται πάνω σε καθαρές, άμεσες αλήθειες που αναδεικνύουν το προϊόν, όπως είναι, σύγχρονο και ισορροπημένο.

Η δημιουργική ιδέα είναι απλή και άμεση, όπως και το ίδιο το προϊόν. Μηνύματα χωρίς φίλτρα, που λένε τα πράγματα, όπως είναι, μέσα από statements με χιούμορ, wittiness, ακόμα και διάθεση αυτοκριτικής και εικαστικά γεμάτα χρώματα και τις συσκευασίες σε περίοπτη θέση φέρνοντας στο προσκήνιο αυτό που μετράει: τη γεύση, την αλήθεια και όλα όσα κάνουν την Green μία better-for-you επιλογή. Μέσα από αυτά, αναδεικνύεται συνολικά η Green και το διευρυμένο portfolio με τέσσερις βασικές κατηγορίες – Cola, Flavors, Mocktails και Mixers – και συνολικά 14 επιλογές, καλύπτοντας διαφορετικές στιγμές και ανάγκες. Όλα χωρίς προσθήκη ζάχαρης και χωρίς ασπαρτάμη.

Η φιλοσοφία πίσω από την καμπάνια δεν είναι απλά επικοινωνιακή. Είναι στάση. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί η Green. Δεν προσποιείται ότι αλλάζει τον κόσμο, ούτε υπόσχεται περισσότερα από όσα μπορεί να προσφέρει. Κάνει αυτό που λέει: δημιουργεί αναψυκτικά με ωραία γεύση που δροσίζουν την καθημερινότητα με μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση και μιλά γι’ αυτά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Άμεσα, καθαρά, χωρίς υπερβολές.

Η Στεφανία Τσάπαλα, Marketing Director της ΧΗΤΟΣ, δήλωσε σχετικά: «Στη Green χτίζουμε μια ξεκάθαρη πρόταση στην κατηγορία των αναψυκτικών, με ένα σύγχρονο portfolio που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και στιγμές κατανάλωσης. Εστιάζουμε στην ουσία του προϊόντος και σε μια επικοινωνία που το αναδεικνύει με απλό και άμεσο τρόπο. Όπως ακριβώς είναι.»

Τη δημιουργική επιμέλεια της καμπάνιας υπογράφει η Lama DDB, την παραγωγή η Math Studio και η Stefi, ενώ η υλοποίησή της αναπτύσσεται μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας που περιλαμβάνει outdoor, digital και ραδιοφωνικά μέσα, εξασφαλίζοντας δυναμική και πολυεπίπεδη παρουσία.

Γιατί όταν επιλέγεις να μιλάς απλά και ειλικρινά, δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια και περιττές υποσχέσεις.