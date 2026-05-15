Ένας πατέρας από την Καλιφόρνια προκάλεσε έντονη διαμάχη στο διαδίκτυο, όταν βίντεο τον έδειξε να αρπάζει μπλουζάκι, που είχε πεταχτεί προς το κοινό σε ροντέο, σχεδόν από τα χέρια μιας γυναίκας, για να το δώσει στη μικρή του κόρη.

Ο Marco Caracas, μεσίτης ακινήτων, βρισκόταν στο San Luis Obispo County Sheriff’s Rodeo στην κεντρική ακτή της Καλιφόρνια το Σάββατο, όταν έπιασε το T-shirt που, σύμφωνα με πολλούς θεατές, φαινόταν να κατευθύνεται προς γυναίκα που στεκόταν ακριβώς μπροστά του. Στη συνέχεια γύρισε πίσω στις κερκίδες και έδωσε το μπλουζάκι στην κόρη του, η οποία καθόταν περίπου τρεις σειρές πιο πίσω. Το viral βίντεο ανέβασε στο Instagram η σύζυγός του, Amelia Caracas, με τη λεζάντα: «Daddy will you catch me a shirt».

Όπως αποκάλυψε αργότερα, η κόρη τους τελικά έδωσε το μπλουζάκι στη γυναίκα. «Αυτό κατέληξε με την κόρη μας να δίνει το μπλουζάκι στην κυρία, αλλά πραγματικά, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτός ο άνθρωπος για τα κορίτσια του», έγραψε.

Το βίντεο συγκέντρωσε σχεδόν 60 εκατομμύρια προβολές και δίχασε το διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν τον Caracas ότι έδωσε κακό παράδειγμα στην κόρη του. «Αυτό δείχνει στο παιδί του ότι είναι εντάξει να παίρνεις πράγματα από άλλους. Δεν ήταν καλοσύνη, ήταν εγωισμός», έγραψε ένας σχολιαστής. Άλλος ανέφερε: «Θα απογοητευόμουν αν ο πατέρας μου συμπεριφερόταν έτσι σε μία γυναίκα». Κάποιοι υποστήριξαν επίσης ότι «άρπαξε» κάτι που προφανώς προοριζόταν για άλλον θεατή.

Άλλοι όμως στάθηκαν στο πλευρό του, υποστηρίζοντας ότι απλώς προσπαθούσε να κάνει χαρούμενη την κόρη του και ότι, από τη στιγμή που το μπλουζάκι πετάχτηκε στο πλήθος, ήταν διαθέσιμο για όλους. «Βλέπω απλώς έναν πατέρα που κάνει τα πάντα για τη μικρή του», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε: «Το ότι κάποιοι πιστεύουν πως η γυναίκα είχε δικαίωμα στο μπλουζάκι μόνο και μόνο επειδή ήταν μπροστά είναι τρελό». Ένα ακόμη σχόλιο που έγινε viral ανέφερε: «U snooze u lose. Έτσι λειτουργεί η ζωή».

Ο ίδιος ο Caracas απάντησε αργότερα μέσω Instagram στις επικρίσεις. «Πήγα στο ροντέο, έπιασα ένα T-shirt που πετάχτηκε στο κοινό και από τότε με έχουν αποκαλέσει με κάθε πιθανό χαρακτηρισμό», είπε. Υποστήριξε επίσης ότι το περιστατικό ίσως να μην είχε πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις, αν στη θέση της γυναίκας βρισκόταν άνδρας. «Το μπλουζάκι δεν άγγιξε ποτέ τα χέρια της. Δεν ξέρω από πού είδατε ότι έγινε “άρπαγμα”», ανέφερε.

Παρομοίασε μάλιστα το παιχνίδι με το πέταγμα ανθοδέσμης σε γάμο, λέγοντας ότι αποτελεί μέρος της διασκέδασης του ροντέο.

Το περιστατικό συγκρίθηκε από αρκετούς χρήστες με άλλο πρόσφατο viral βίντεο από αγώνα των Cleveland Guardians, όπου θεατής φάνηκε να παίρνει μπάλα home run από μικρό κορίτσι κατά τη διάρκεια αγώνα με τους Tampa Bay Rays, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.