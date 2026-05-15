Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) χαιρετίζει την απόλυτα επιτυχημένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία οδήγησε στην πλήρη εξιχνίαση υπόθεσης και στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε μεθοδικά, διαπράττοντας συστηματικές και κακουργηματικού χαρακτήρα απάτες σε βάρος του Οργανισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης υπήρξε στενή και ουσιαστική συνεργασία των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΟΠΥΥ με τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, προκειμένου να αποκαλυφθεί η παράνομη δράση του κυκλώματος. Μέσα από ενδελεχή διασταύρωση στοιχείων και τη χαρτογράφηση της δράσης των εμπλεκομένων, ο Οργανισμός παρείχε στις διωκτικές αρχές το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό.

Πώς λειτούργησε ο μηχανισμός ελέγχου με OTP

Ο ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τη διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της προστασίας των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, έχει εφαρμόσει την υποχρεωτική εκτέλεση γνωματεύσεων με χρήση κωδικού OTP (One Time Password) για σειρά παροχών υγείας και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και οι φυσικοθεραπείες.

Ο κωδικός OTP αποστέλλεται στο πιστοποιημένο κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου και επιβεβαιώνει τη φυσική παρουσία του ασφαλισμένου κατά τη λήψη της υπηρεσίας ή του υγειονομικού υλικού, ενισχύοντας ουσιαστικά τους μηχανισμούς ελέγχου και την πρόληψη καταχρηστικών ή εικονικών εκτελέσεων.

Κατά την ανάλυση στατιστικών δεδομένων εκτέλεσης γνωματεύσεων με χρήση OTP, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εντόπισαν περιπτώσεις πολλαπλών εκτελέσεων γνωματεύσεων σε διαφορετικά ΑΜΚΑ με χρήση του ίδιου αριθμού κινητού τηλεφώνου. Τα ευρήματα αυτά αξιολογήθηκαν άμεσα και διαβιβάστηκαν προς περαιτέρω διερεύνηση στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποκάλυψη κυκλώματος εικονικών φυσικοθεραπειών.

Θωράκιση του συστήματος γνωματεύσεων από το 2025

Παράλληλα, ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε στην περαιτέρω θωράκιση του συστήματος γνωματεύσεων. Από τον Φεβρουάριο του 2025, η έκδοση γνωματεύσεων προϋποθέτει την ύπαρξη πιστοποιημένου αριθμού κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου, ο οποίος αναζητείται αρχικά στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) και στη συνέχεια στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιημένος αριθμός, δεν επιτρέπεται η έκδοση νέας γνωμάτευσης πέραν της πρώτης ενημερωτικής, μέσω της οποίας ο δικαιούχος καλείται να ολοκληρώσει την πιστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του. Η διαδικασία πιστοποίησης μπορεί να ολοκληρωθεί είτε μέσω της εφαρμογής ΦΑΥ του ΕΟΠΥΥ είτε μέσω gov.gr/Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας ή ΚΕΠ.

Η διοίκηση του Οργανισμού διαμηνύει ότι «φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος θα αντιμετωπίζονται με μηδενική ανοχή», επισημαίνοντας ότι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση οι σαρωτικοί έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα.

Ο ΕΟΠΥΥ τονίζει ότι αναβαθμίζει διαρκώς τα ψηφιακά του εργαλεία, ενώ παραμένει σε στενή συνεργασία με τη Δικαιοσύνη και τις διωκτικές αρχές, με στόχο την προστασία των πόρων του συστήματος υγείας και των δικαιωμάτων των πραγματικών δικαιούχων.