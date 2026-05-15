Η είσοδος της Cooke Aquaculture στην Avramar φαίνεται πως περνά πλέον στην τελική της φάση, σηματοδοτώντας μια καθοριστική εξέλιξη για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια. Η καναδική εταιρεία αναμένεται, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αντιπρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων της Cooke, Joel Richardson, να ολοκληρώσει μέσα στις επόμενες 15 ημέρες την εξαγορά της Avramar, κλείνοντας ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μέτωπα των τελευταίων ετών στον κλάδο.

Μιλώντας στο 4ο κλαδικό συνέδριο ιχθυοκαλλιέργειας 2026, ο Joel Richardson ανέφερε ότι η συμφωνία βρίσκεται στην τελική ευθεία και ότι σύντομα αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Μαρτίου είχε ανακοινωθεί η προκαταρκτική συμφωνία της καναδικής εταιρείας για την απόκτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Avramar Ελλάδας, έναντι περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Cooke αποφάσισε να επενδύσει στην ελληνική αγορά μέσω της Avramar, καθώς διαπίστωσε ισχυρή επιχειρηματική και λειτουργική συμβατότητα μεταξύ των δύο πλευρών. Όπως επισήμανε, ο καναδικός όμιλος έχει προχωρήσει σε περίπου 100 εξαγορές διεθνώς, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με ανθρώπους που διαθέτουν τεχνογνωσία, καινοτομία και διάθεση για ανάπτυξη.

Επένδυση στην Ελλάδα

Ο Joel Richardson παρουσίασε και τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα της Avramar, τονίζοντας ότι η Cooke σκοπεύει να επενδύσει σημαντικά στην Ελλάδα, με στόχο την αναβάθμιση της εταιρείας και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της.

Όπως εξήγησε, τους τελευταίους μήνες στελέχη της Cooke βρίσκονται στην Ελλάδα, προκειμένου να αξιολογήσουν από κοντά τη λειτουργία της εταιρείας και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, εκσυγχρονισμό υποδομών και εξοπλισμού, βελτίωση των συστημάτων τροφοδοσίας, καθώς και περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει δυνατότητες αύξησης της παραγωγής στην ελληνική αγορά και μεταφοράς τεχνογνωσίας μέσω στελεχών από άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Η Cooke Aquaculture αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσμίως. Η οικογενειακή επιχείρηση ιδρύθηκε το 1985 από τον Glenn Cooke, ξεκινώντας με μόλις τρεις εργαζόμενους. Σήμερα απασχολεί περίπου 13.000 εργαζόμενους, έχει παρουσία σε 15 αγορές διεθνώς και πραγματοποιεί πωλήσεις σε 75 χώρες, με την Ελλάδα να αποτελεί τη 16η αγορά δραστηριοποίησής της.