Στην καναδική Cooke περνά ο επιχειρησιακός έλεγχος της Avramar Greece. Πρόκειται για έναν Όμιλο που δραστηριοποιείται παγκοσμίως στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας άγριων ιχθύων σε 15 χώρες.

Όπως ανακοινώθηκε, η Cooke υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης, βάσει του οποίου θα αποκτήσει από τους δανειστές τις υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις των εταιρειών Avramar Aquaculture S.A., Andromeda S.A., Perseus S.A. και Avramar Commercial and Logistics S.A. (συλλογικά, «Avramar Ελλάδας»), ενός κορυφαίου παραγωγού θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας λαβρακιού και τσιπούρας στην Ελλάδα.

Σε συνδυασμό με την ήδη υφιστάμενη συμφωνία της Cooke για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Avramar Ελλάδας, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Cooke θα αποκτήσει τον επιχειρησιακό έλεγχο της Avramar Ελλάδας.

Η AVRAMAR ξεκίνησε ως τέσσερις ανεξάρτητες εταιρείες: Ανδρομέδα, Νηρεύς, Σελόντα και Περσεύς. Στις αρχές του 2019, ενώθηκαν για να δημιουργήσουν έναν ενιαίο οργανισμό. Οι αρχικές εταιρείες που απαρτίζουν τον όμιλο Avramar Ελλάδας ιδρύθηκαν το 1981 και η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε ηγετική δύναμη στη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια.

Πρόκειται για μια κάθετα ολοκληρωμένη δραστηριότητα που περιλαμβάνει ιχθυογεννητικούς σταθμούς, θαλάσσιες μονάδες εκτροφής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας, καθώς και παραγωγή ιχθυοτροφών. Οι πιστοποιήσεις βιωσιμότητας της εταιρείας αναγνωρίζονται από τον Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) και τον Global Food Safety Initiative (GFSI).

Η Cooke Aquaculture ιδρύθηκε το 1985 από την οικογένεια Cooke στο Νιου Μπράνσγουικ του Καναδά. Από μία μονάδα εκτροφής και 5.000 σολομούς στο ξεκίνημα, η Cooke Inc. έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη ιδιωτική οικογενειακή εταιρεία θαλασσινών στον κόσμο, απασχολώντας 13.000 εργαζόμενους παγκοσμίως.

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής των οριστικών συμβάσεων και των συνήθων όρων ολοκλήρωσης και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.