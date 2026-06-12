Ο πρώτος αστυνομικός που βρήκε νεκρούς την 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της στο Αίγιο, περιέγραψε το σκηνικό του εγκλήματος, όπως και την ερώτηση που «πάγωσε» τον κατηγορούμενο Ιταλό, με αποτέλεσμα να «ξεχάσει» τα ελληνικά του.

Ο αστυνομικός αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες για τον τόπο του εγκλήματος, όπως ότι υπήρχε σπασμένο έπιπλο, από το οποίο φαίνεται να έπεσε το λάπτοπ της 54χρονης, όπου έφερε κηλίδες από το αίμα της.

Επίσης, τόνισε ότι στο πάτωμα βρέθηκε και ένα φυσίγγι που δεν είχε πυροδοτηθεί.

Περιγράφοντας τον χαρακτήρα του κατηγορούμενου, ο αστυνομικός τόνισε ότι ήταν ψυχρός και ψύχραιμος, μιλώντας στα ελληνικά, σε αντίθεση με όσα είχαν ακουστεί, πως τελούσε σε σύγχυση και δεν ήταν συνεργάσιμος. Ωστόσο, όταν διαπιστώθηκε ότι από το φονικό θα πρέπει να υπήρξε θόρυβος που αποκλείεται να μην άκουσε, τότε «ξέχασε» τα ελληνικά του.

Ακολουθεί η μαρτυρία του αστυνομικού που αποκάλυψε η εκπομπή «Αποκαλύψεις»:

«Κατά την είσοδό μας διαπιστώσαμε ότι οι χώροι δεν ήταν ανάστατοι και οι πόρτες και τα παράθυρα δεν έφεραν ίχνη παραβίασης. Ακριβώς πίσω από την πόρτα, βρέθηκε σε πρηνή θέση, η σορός της Μαρίας Λαμπροπούλου. Κάτω από τη σορό, υπήρχαν μεγάλου μεγέθους κηλίδες αίματος. Το εν λόγω δωμάτιο ήταν το μοναδικό που δεν ήταν τακτοποιημένο όπως τα υπόλοιπα. Δεξιά της πόρτας, υπήρχε ένα ξύλινο έπιπλο με ράφι το οποίο ήταν σπασμένο και το πάνω ράφι είχε αποκολληθεί και βρισκόταν πεταμένο στο πάτωμα, δεξιά της σορού της γυναίκας. Στο πάτωμα επίσης υπήρχε πεσμένος ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και άλλα μικροαντικείμενα που προφανώς έπεσαν μαζί με το ράφι. Πάνω στο διπλό κρεβάτι διαγραφόταν μια ανθρώπινη σιλουέτα σκεπασμένη με πολύχρωμο πάπλωμα. Ήταν η σορός του Ολύμπιου.

»Ο 26χρονος ήταν γυμνός, ξαπλωμένος σε πλάγια θέση προς τα αριστερά. Στον δεξί κρόταφο έφερε εμφανές μαύρο έγκαυμα από πυροβολισμό εξ επαφής, ενώ στο ύψος του θώρακα έφερε τέσσερις οπές, που έμοιαζαν με μαχαιριές. Πάνω στο κρεβάτι, κάτω από τη σορό υπήρχε μεγάλη ποσότητα αίματος. Η σορός της Μαρίας Λαμπροπούλου βρέθηκε με γυναικείο νυχτικό. Στην περιοχή του θώρακα και της κοιλιάς, παρατήρησα άνω των είκοσι οπών, που έμοιαζαν με μαχαιριές. Άλλη μια τέτοια οπή είδα στην περιοχή του λαιμού της, αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός της. Κάτω από τη σορό της γυναίκας υπήρχε ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους περίπου είκοσι εκατοστών. Ακριβώς απέναντι από την πόρτα του δωματίου υπήρχε ξύλινη δίφυλλη ντουλάπα, στο αριστερό άκρο της οποίας μεταξύ του τοίχου και καρέκλας υπήρχε ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ. Όπως διαπίστωσα, μέσα στη θαλάμη, υπήρχε ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο».

Τι είπε ο 65χρονος

«Ο 65χρονος μας ανέφερε ότι το βράδυ, έπεσε για ύπνο με τη σύντροφό του και στην δίπλα κρεβατοκάμαρα κοιμόταν ο γιος της. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενοχλημένος από το ροχαλητό της, αποφάσισε να φύγει από το κρεβάτι τους και να κοιμηθεί στον καναπέ του σαλονιού. Γύρω στις 7.30 που ξύπνησε, αφού έπασχε από γαστρεντερίτιδα, λερώθηκε και αφού έπλυνε το εσώρουχό του και έκανε μπάνιο το άπλωσε για να στεγνώσει στον φράχτη του σπιτιού, στο σημείο όπου και βρέθηκε. Όπως μου είπε, στις 11.00, αναζήτησε τη σύντροφό του στην κρεβατοκάμαρά τους, δεν την βρήκε εκεί και κοιτώντας στη δεύτερη κρεβατοκάμαρα, αντίκρισε τις σορούς, χωρίς όμως αυτός να έχει απουσιάσει καθόλου από την οικία. Δεν ειδοποίησε αυτός την αστυνομία, αλλά ένας φίλος του.

»Τον ρώτησα αν είχε διαπιστώσει να λείπουν χρήματα ή άλλα τιμαλφή και αυτός απάντησε αρνητικά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μου στο χώρο, ήταν απολύτως ήρεμος, ανέκφραστος και εντελώς ψύχραιμος. Από τη συνεκτίμηση του συνόλου των στοιχείων προκύπτει ότι κανείς τρίτος δεν παραβίασε το σπίτι ούτε αφαιρέθηκε κάτι, γεγονός που φανερώνει ότι οι εν λόγω ανθρωποκτονίες δεν τελέστηκαν με κίνητρο τη ληστεία. Εκτός αυτών στο πάτωμα του δωματίου βρέθηκε ένα φυσίγγιο του κυνηγετικού όπλου που δεν είχε πυροδοτηθεί, ενώ στο συρτάρι της ντουλάπας, βρέθηκε ένα κουτί με 34 φυσίγγια ίδιου διαμετρήματος. Από την αναστάτωση του χώρου, τα αμυντικά τραύματα που φανερώνουν πάλη, το σπάσιμο του επίπλου, αλλά και τον έναν πυροβολισμό αποδεικνύεται ότι, μέσα στο σπίτι, κατά την τέλεση των ανθρωποκτονιών προκλήθηκε μεγάλος θόρυβος, ο οποίος λόγω της χωροταξίας ήταν αδύνατο να μην ακουστεί εξετάζοντας το ενδεχόμενο ότι ο κατηγορούμενος κοιμόταν στον καναπέ και δεν άκουσε τίποτα όπως ανέφερε.

»Ρωτώντας τον εκ νέου για το αν άκουσε θόρυβο, αυτός απάντησε αρνητικά και τότε υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση και η σύντροφός του με τον γιο της αλληλοσκοτώθηκαν χωρίς αυτός να το αντιληφθεί. Τότε, αυτός άρχισε να υποστηρίζει ότι δεν καταλαβαίνει την ελληνική γλώσσα, μολονότι ζει τουλάχιστον 15 χρόνια στη χώρα και μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν απόλυτα συνεννοήσιμος και αντιλαμβανόταν πλήρως τις ερωτήσεις μας».

Πώς δολοφονήθηκε ο 26χρονος

«Από έλεγχο που διενήργησα διαπίστωσα ότι ο κατηγορούμενος είναι ο δράστης των ανθρωποκτονιών. Από την κατάσταση των πτωμάτων και την εικόνα του χώρου τέλεσης, ο κατηγορούμενος μετέβη στο δωμάτιο του 26χρονου, ενώ εκείνος κοιμόταν και εξ επαφής τον πυροβόλησε στο δεξί κρόταφο. Λόγω της χαμηλής ισχύος του φυσιγγίου δεν διατρήθηκε το κρανίο και αφού αυτός δεν κατέληξε, του κατάφερε τα πλήγματα με το μαχαίρι στη θωρακική χώρα».

Πώς δολοφονήθηκε η 54χρονη

«Η μητέρα του Ολύμπιου, που από τη διπλανή κρεβατοκάμαρα άκουσε τον θόρυβο του πυροβολισμού αρχικά μπήκε στο δωμάτιο, δέχτηκε επίθεση με το μαχαίρι και κρίνοντας από το σπασμένο έπιπλο και τα αμυντικά τραύματα ακολούθησε πάλη. Λόγω του μεγάλου όγκου των χτυπημάτων στον θώρακα και την κοιλιακή χώρα, αυτή κατέληξε στο πάτωμα. Κρίνοντας από το μεγάλο μέγεθος των κηλίδων του αίματος, ο δράστης σίγουρα λέρωσε τα ρούχα του με αίμα. Δεδομένου ότι δεν βρέθηκαν άλλα ματωμένα ρούχα στην οικία, αυτός φορούσε μόνο το εσώρουχό του, το οποίο όπως προανέφερα έπλυνε αφού έκανε μπάνιο για να ξεπλύνει τα αίματα που είχαν πέσει στο σώμα του».