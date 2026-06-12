Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 21χρονος, ο οποίος κατηγορείται για σειρά κλοπών μεταλλικών αντικειμένων από το Κοιμητήριο Ελληνικού, με τις Αρχές να εξιχνιάζουν μέχρι στιγμής επτά διαφορετικές υποθέσεις.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (7/6), ύστερα από οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία είχε θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση τον χώρο μετά τις συνεχείς καταγγελίες για κλοπές από μνήματα.

Τον συνέλαβαν την ώρα που επιχειρούσε να μπει στο κοιμητήριο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 21χρονος εντοπίστηκε τη στιγμή που είχε αναρριχηθεί στον εξωτερικό τοίχο του κοιμητηρίου με σκοπό να εισέλθει στον χώρο και να προχωρήσει σε νέα κλοπή.

Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση τον ακινητοποίησαν άμεσα, βάζοντας τέλος στη δράση του. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του σάκος που περιείχε δύο πένσες και ένα ψαλίδι, τα οποία κατασχέθηκαν ως πειστήρια.

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι ο νεαρός, από τον Ιανουάριο του 2023, φέρεται να δρούσε μαζί με ακόμη ένα άτομο, αφαιρώντας κυρίως μπρούτζινα καντήλια και άλλα μεταλλικά αντικείμενα από τάφους στο Κοιμητήριο Ελληνικού.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα κλοπιμαία κατέληγαν στην αγορά μετάλλων, καθώς ο μπρούτζος έχει σημαντική εμπορική αξία. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί επτά περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική αξία των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν να ξεπερνά τις 4.000 ευρώ.

Βίντεο καταγράφει τη δράση του.

Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει στιγμές από τη δράση του 21χρονου μέσα στο κοιμητήριο. Στο οπτικό υλικό φαίνεται άτομο να κινείται ανάμεσα στα μνήματα, να αφαιρεί καντήλια και στη συνέχεια να αποχωρεί από τον χώρο, μεταφέροντας τα κλεμμένα αντικείμενα.

Το βίντεο εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την πλήρη χαρτογράφηση της παράνομης δραστηριότητας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία, ενώ αντιμετωπίζει και κατηγορία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στις κλοπές.