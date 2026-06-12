Πολυετείς ποινές κάθειρξης, που φτάνουν μέχρι και τα οκτώ έτη, επέβαλε σήμερα το Κακούργιοδικείο του Γούλιτς στους τέσσερις ακτιβιστές της οργάνωσης Palestine Action για την εισβολή στις εγκαταστάσεις της αμυντικής εταιρείας Elbit Systems στο Μπρίστολ.

Η δικαστική απόφαση σφράγισε την πολύκροτη υπόθεση της επιδρομής του Αυγούστου του 2024, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών ύψους 1,2 εκατομμυρίων λιρών και τον σοβαρό τραυματισμό μιας αστυνομικού στη σπονδυλική στήλη.

Αναλυτικά οι ποινές κάθειρξης για τους «Filton Four»

Σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι έγιναν γνωστοί στη Μεγάλη Βρετανία με το προσωνύμιο «Filton Four», θα εκτίσουν βαριές ποινές φυλάκισης.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος Σάμιουελ Κόρνερ καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκισης, καθώς ήταν εκείνος που χτύπησε την αστυνομικό στην πλάτη με βαριοπούλα. Η 30χρονη Σάρλοτ Χεντ και η 30χρονη Λεόνα Κάμιο καταδικάστηκαν σε έξι χρόνια κάθειρξης η καθεμία, ενώ η μικρότερη της ομάδας, η 21χρονη Φάτεμα Ρατζουάνι, έλαβε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και οκτώ μηνών.

Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, ο δικαστής Τζόνσον χαρακτήρισε την επιδρομή «τρομοκρατική ενέργεια», κρίνοντας ότι στόχος της ήταν να επηρεαστεί η κυβέρνηση και να εκφοβιστεί η κοινή γνώμη. Στο σκεπτικό του πρόσθεσε ότι οι κατηγορούμενοι επέλεξαν να «πάρουν τον νόμο στα χέρια τους», θεωρώντας ότι η ισραηλινή κυβέρνηση διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, έχοντας παράλληλα χάσει την πίστη τους στις νόμιμες διαδικασίες διαμαρτυρίας.

Η ακραία βία και η συγκλονιστική κατάθεση της αστυνομικού

Το δικαστήριο εστίασε ιδιαίτερα στον σχεδιασμό της επίθεσης στο εργοστάσιο της Elbit Systems μέσω της χρήσης ενός παλιού βαν φυλακών ως πολιορκητικού κριού, αλλά και στο γεγονός ότι δύο από τους καταδικασθέντες μετέδωσαν ζωντανά την επιχείρηση στο διαδίκτυο, αποσκοπώντας στην «εξύμνηση της εγκληματικής δράσης και της αυτοδικίας».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που η αστυνομικός Κέιτ Έβανς, θύμα της επίθεσης, περιέγραψε στο δικαστήριο πώς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σώμα λόγω του τραυματισμού της.

Η ίδια, παρουσιάζοντας τις μόνιμες βλάβες που της άφησε το περιστατικό, κατέθεσε: «Οι ψυχολογικές συνέπειες αυτού του περιστατικού είναι βαθιές και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Ο ύπνος μου διαταράσσεται συχνά. Ξυπνάω σε κατάσταση πανικού ή έπειτα από εφιάλτες».

Ο δικαστής έκανε λόγο για μια «ακραία και αδικαιολόγητη χρήση βίας απέναντι σε μία ευάλωτη αστυνομικό που εκτελούσε τα καθήκοντά της», απορρίπτοντας κάθε ελαφρυντικό. Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση των ποινών προκάλεσε την έντονη αντίδραση των υποστηρικτών τους στα θεωρεία, ενώ έξω από το κτίριο οι αρχές προχώρησαν σε 72 συλλήψεις διαδηλευτών για στήριξη στην απαγορευμένη πλέον οργάνωση Palestine Action.