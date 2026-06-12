Ο Καναδάς υποδέχεται την Βοσνία στο Τορόντο για το Μουντιάλ 2026 με τους φιλοξενούμενους να είναι μπροστά στο σκορ με 0-1 με γκολ που πέτυχε ο Λούκιτς.

Συγκεκριμένα στο 21ο λεπτό του αγώνα, μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Κολάσινατς πήρε την πρώτη κεφαλιά και στη συνέχεια ο Λούκιτς με δεύτερη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στο δεύτερο ημίχρονο και στο 78′ ωστόσο ο Καναδάς έφτασε στην ισοφάριση, όταν ο Πρόμις Ντάβιντ τροφοδότησε τον Λάριν, ο οποίος γύρισε το σώμα του, έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.