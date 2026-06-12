Ένα σοβαρό τραύμα που υπέστη κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού ανάγκασε την Ευρυδίκη να απομακρυνθεί από την πίστα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η ίδια δεν γνώριζε αν η ζημιά στην ακοή της θα ήταν αναστρέψιμη.

Η ερμηνεύτρια, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου, αναφέρθηκε στην επαγγελματική της σύμπραξη με τον Θοδωρή Μαραντίνη, αλλά και στον μεγάλο φόβο που βίωσε εξαιτίας του συγκεκριμένου τραυματισμού.

Οι εμβοές και η ακύρωση των εμφανίσεων

Η περιπέτεια αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στις ζωντανές της εμφανίσεις, προκαλώντας της έντονη ανησυχία για το μέλλον της στο τραγούδι.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν έχει αναγκαστεί να ματαιώσει προγραμματισμένα live, η Ευρυδίκη περιέγραψε την κατάσταση σημειώνοντας: «Ναι βέβαια. Σε ένα ταξίδι έπαθα βαρότραυμα, έναν τραυματισμό ακοής και έπρεπε να ακυρώσω όλες μου τις εμφανίσεις για δύο – τρεις μήνες περίπου. Ήταν κάτι που μου κόστισε πάρα πολύ. Πέρα από το πρόβλημα που είχα, ήταν πολύ σοβαρό, γιατί δεν ήξερα αν θα μπορέσω να επανέλθω. Το να μην ακούς, το να έχεις πρόβλημα και να έχεις και εμβοές, που τις έχω μέχρι και σήμερα… Σε πιάνει και μία φοβία μετά, μία ανασφάλεια. Λες, θα πάω να τραγουδήσω, και αν συμβεί κάτι και το πρόβλημά μου χειροτερέψει; Θα είναι κάτι που θα το κουβαλάω σε όλη μου τη ζωή. Μετά τρελαίνεσαι».

«Ο Μπομπ ήταν ένα δώρο που μου έφερε η ζωή»

Στη συνέχεια της κουβέντας, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, εξηγώντας τη σημασία που έχει για εκείνη η παρουσία του συντρόφου της, Μπομπ, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές της καθημερινότητας.

Η Ευρυδίκη εξομολογήθηκε για τη σχέση τους: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που να είναι δίπλα σου σε κάθε σου στιγμή, να σε θαυμάζει, να στο δείχνει συνέχεια. Να είναι δίπλα σου στις λύπες σου, στις αγωνίες σου και να προσπαθεί να σε εμψυχώσει… Αυτό κάνει ο Μπομπ για εμένα. Για εμένα ο Μπομπ ήταν ένα δώρο που μου έφερε η ζωή και για εκείνον είμαι το εφηβικό του όνειρο. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω…».