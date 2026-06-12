Μετά την πρώτη επίσημη τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 στο Μεξικό, ο Καναδάς έκανε την δική του τελετή έναρξης στο Τορόντο.

Το πρώτο μέρος της τελετής διήρκεσε περίπου 20 λεπτά και περιλάμβανε καλλιτεχνικά δρώμενα με αναφορές στην ιστορία του Καναδά και στους αυτόχθονες πληθυσμούς της χώρας.

Στη συνέχεια, η Ιταλοκαναδή τραγουδίστρια Αλέσια Κάρα άνοιξε το μουσικό πρόγραμμα, ενώ εμφανίστηκε και ο Γάλλος ράπερ Vegedream.

Το πρόγραμμα της τελετής ολοκληρώθηκε με δεύτερο μουσικό σκέλος, στο οποίο εμφανίστηκαν οι Μάικλ Μπουμπλέ και της Αλάνις Μορισέτ, ενώ οι Εθνικοί ύμνοι των δύο ομάδων έγιναν συνοδία βιολιού και πιάνου.