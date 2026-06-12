Ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε βίντεο από τη συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στο πλαίσιο του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου και, μεταξύ άλλων, ακούγεται να εξηγεί ότι δεν προέρχεται από κάποιο πολιτικό τζάκι.

Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι δεν σπούδασε στο εξωτερικό, αλλά και πως έμαθε αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, λόγος για τον οποίο δεν έχει καλή προφορά.

Επίσης, περιέγραψε τους λόγους για τους οποίους ασχολήθηκε με την πολιτική, τονίζοντας ότι δεν τον ενδιέφερε να αποκτήσει κάποιο αξίωμα.

«Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Ασχολήθηκα με την πολιτική γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα απ’ την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα, μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας:

«Κοιτάξτε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους, σε ένα τριάρι διαμέρισμα εκατό τετραγωνικών, από μια μέση οικογένεια. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Columbia. Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι’ αυτό δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα νταντάδες ξενόγλωσσες. Δεν ήμουν γιος πολιτικού. Δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μη βγαίνει ο μήνας. Αν και δεν ήμουν σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις. Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα, όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής. Μου ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά. Νομίζω ότι ο βασικός μου πολιτικός αντίπαλος είχε μια τελείως διαφορετική διαδρομή. Και επαναλαμβάνω ότι κυβέρνησα τεσσεράμισι χρόνια στις πιο δύσκολες συνθήκες. Μπορεί να μου καταμαρτυρήσετε πάρα πολλά για τις επιλογές μου. Δεν μπορείτε να μου καταμαρτυρήσετε ότι οι προθέσεις και η εντιμότητά μου δεν ήταν πάντοτε στις σημαντικές προτεραιότητες των επιλογών μου. Άρα δεν είμαστε όλοι ίδιοι».