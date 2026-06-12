Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σήμερα, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, όπου σημειώθηκαν και μεγάλα ύψη βροχής, ενώ τα φαινόμενα συνοδεύτηκαν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Κεντρική Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 19:20 ώρα Ελλάδας, να καταγράφεται στο Ναρθάκι Λάρισας με 63 mm.

Ακολουθούν ο Νέος Παλαμάς Φθιώτιδας με 61 χιλιοστά, τα Φάρσαλα με 51,6 και ο Πολύγυρος με 46,8 ενώ σχεδόν 40 χιλιοστά βροχής (39,6 mm) καταγράφηκαν και στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στην Αττική.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κι επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, Κώστας Λαγουβάρδος, οι καταιγίδες που έχουν εκδηλωθεί και η αστάθεια που καταγράφεται είναι απολύτως φυσιολογικές για την εποχή. «Τον Μάιο και τον Ιούνιο, είναι η εποχή που έχουμε έντονη αστάθεια και καταιγιδοφόρο δραστηριότητα στην Ελλάδα» αναφέρει και προσθέτει ότι σήμερα έχει καταγραφεί πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα ενώ έχουν σημειωθεί βροχές και σε τμήματα της Αττικής.

«Θα συνεχιστούν οι βροχές και το Σάββατο αλλά από την Κυριακή και μετά, τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει πάλι σε επίπεδα λίγο πάνω από τα κανονικά. Από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα μέχρι τις 20 Ιουνίου. Δεν φαίνεται άμεσα να υπάρχει κάποιο θερμό κύμα ή κάποιος ισχυρός καύσωνας», σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λαγουβάρδος.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του οργάνου Lightning Imager του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 19:00 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν 31.155 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.