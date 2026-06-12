Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Η Γκάνα θα κάνει πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026 στις 18 Ιουνίου με αντίπαλο τον Παναμά, με μια πολύ σημαντική απουσία.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Αφρικής δεν θα έχει στην διάθεσή της τον Τόμας Πάρτι, καθώς του απαγορεύτηκε η είσοδος στον Καναδά.

Ο μέσος της Βιγιαρεάλ κατηγορείται για πέντε απόπειρες βιασμού και μια για σεξουαλική παρενόχληση από τον Ιούλιο του 2025.

Παρά το ότι δεν κρίθηκε ένοχος, εκκρεμεί η δίκη και έτσι η VISA του απορρίφθηκε από την Κυβέρνηση του Καναδά. Πάντως όπως ανακοίνωσε η FIFA ο Πάρτι βρίσκεται κανονικά στις ΗΠΑ.