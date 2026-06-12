Η Γκάνα θα κάνει πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026 στις 18 Ιουνίου με αντίπαλο τον Παναμά, με μια πολύ σημαντική απουσία.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Αφρικής δεν θα έχει στην διάθεσή της τον Τόμας Πάρτι, καθώς του απαγορεύτηκε η είσοδος στον Καναδά.

Ο μέσος της Βιγιαρεάλ κατηγορείται για πέντε απόπειρες βιασμού και μια για σεξουαλική παρενόχληση από τον Ιούλιο του 2025.

Παρά το ότι δεν κρίθηκε ένοχος, εκκρεμεί η δίκη και έτσι η VISA του απορρίφθηκε από την Κυβέρνηση του Καναδά. Πάντως όπως ανακοίνωσε η FIFA ο Πάρτι βρίσκεται κανονικά στις ΗΠΑ.

Thomas Partey has been denied entry to Canada, as @Dan_Sheldon_ called.



The Canadian government has refused his visa so he can't feature for Ghana against Panama on June 17.



Partey has been charged with multiple counts of rape, five last year, and two in February. He pleaded… pic.twitter.com/r2vxRsafIl — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 12, 2026