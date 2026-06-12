Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού κατέκτησε το Champions League για 4η φορά στην ιστορία της και έγινε η ομάδα με τα περισσότερα ευρωπαϊκά τρόπαια στον ελληνικό αθλητισμό, έχοντας συνολικά 8!

Εκτός από τέσσερα Champions League οι «ερυθρόλευκες» έχουν κατακτήσει ένα LEN Trophy και τρία Super Cup.

Συνολικά η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού έχει 34 τίτλους, καθώς εκτός από τα 8 ευρωπαϊκά έχει επίσης 16 πρωταθλήματα και 7 Κύπελλα και 3 ελληνικά Super Cup.

Έφτασε τα 20 ευρωπαϊκά και τους 347 τίτλους

Με το τρόπαιο αυτό ο Ολυμπιακός έφτασε τα 20 ευρωπαϊκά Κύπελλα σε άντρες και γυναίκες και στα 347 τρόπαια στα πέντε βασικά ομάδα ολυμπιακά αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, βόλεϊ, χάντμπολ).

Ανακοίνωση για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του Champions League στο πόλο γυναικών εξέδωσε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός.